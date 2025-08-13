Joven argentina dice que los mexicanos son mejores novios que los de su país

“Siento que vivir en México y haber salido con mexicanos me elevó la vara muchísimo”, dijo en TikTok la joven argentina acaba de declarar la guerra… pero a su propio país, porque asegura que los mexicanos somos mejores novios.

Sí, como lo oyen, ¡mejor que los de Argentina!

La influencer @almafonda contó su experiencia y, según ella, los mexicanos somos más caballerosos y detallistas. Y no estamos hablando de regalitos de último minuto, eh… estamos hablando de que “el mexicano sí o sí te va a pasar a buscar, te va a mandar un Uber, o va a hacer lo imposible para que vos no llegues sola al lugar. Y obviamente también te va a invitar la cena. Jamás te pediría un mexicano que le pagaras la mitad”.

“El mexicano sí o sí te va a pasar a buscar, te va a mandar un Uber, o va a hacer lo imposible para que vos no llegues sola al lugar. Y obviamente también te va a invitar la cena. Jamás te pediría un mexicano que le pagaras la mitad”… O sea, nivel novio deluxe, señoras y señores.

Eso sí, también le tiró un poco de truth: dice que los mexicanos “no son perfectos” y que son “bastante mentirosos”, pero asegura que “por lo menos le ponen más ganas”. Porque si un mexicano está interesado, se va a notar.

Mientras tanto, según nuestra amiga argentina, los hombres en su país son un poquito más relajados… o sea, que si no le interesas, “va a ser otra. O sea, no le interesa mucho”. Así de frío, como un vinito olvidado en la mesa.

Y para cerrar con broche de oro, la influencer soltó la joyita: “Muchos países tendrían que aprender del mexicano. Pero no crean en los hombres nunca. Bye”. ¡Boom! Ahí lo tienen, un aplauso para los caballeros aztecas y un recordatorio para que todos los demás se pongan las pilas.