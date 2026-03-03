El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a España como “un aliado terrible” y aseguró que podría cortar toda relación comercial con el país por su negativa a autorizar el uso de bases militares estadounidenses en la ofensiva contra Irán.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al canciller alemán Friedrich Merz, Trump arremetió contra Madrid al ser cuestionado sobre los países que no han permitido el uso de instalaciones militares estadounidenses.

“Hoy podría cortar toda relación comercial con España”, afirmó el mandatario. También señaló que España “no ha cooperado” y expresó su sorpresa por la postura del Reino Unido, al que incluyó en sus críticas.

España bloquea el uso de Rota y Morón para atacar Irán

El Gobierno español prohibió el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones vinculadas al conflicto con Irán. La decisión se ampara en el convenio bilateral de defensa entre ambos países, que contempla la posibilidad de restringir despliegues en escenarios bélicos.

Ante esta negativa, la administración Trump comenzó a trasladar una decena de aviones cisterna a bases en Alemania para abastecer en vuelo a cazas y bombarderos, mientras evalúa alternativas logísticas.

Trump sostuvo que puede utilizar las bases cuando lo considere necesario, incluso sin solicitar autorización formal. Aunque suavizó el tono al afirmar que “el pueblo español no tiene la culpa”, responsabilizó directamente al Gobierno español por la decisión.

La tensión se produce en medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya provocó reacomodos estratégicos en Europa y Oriente Medio.