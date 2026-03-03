El expresidente Bill Clinton declaró ante legisladores que Donald Trump le comentó en el pasado que había pasado “algunos buenos momentos” con Jeffrey Epstein, el financiero acusado y posteriormente condenado por delitos sexuales. La declaración quedó registrada en un video presentado ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Bajo juramento, Clinton relató que la conversación ocurrió durante un torneo de golf en 2002 o 2003, poco después de que él dejara la presidencia y más de una década antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Según su testimonio, Trump mencionó espontáneamente su relación con Epstein.

“De alguna manera, él sabía que yo había volado en el avión de Jeffrey Epstein”, declaró Clinton. “Dijo: ‘Sabes, pasamos buenos momentos juntos a lo largo de los años, pero nos distanciamos por un negocio inmobiliario’”.

Trump sostuvo en su momento que la relación se rompió después de que Epstein contratara a jóvenes que trabajaban en el club Mar-a-Lago. Ambos habían coincidido con el financiero antes de que en 2008 se declarara culpable de solicitar prostitución a una menor.

Tanto Clinton como Trump afirmaron reiteradamente que no vieron evidencia de tráfico sexual durante su trato con Epstein. Ninguno de los dos fue acusado formalmente por actividades delictivas vinculadas al caso.

Epstein fue arrestado nuevamente en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y murió en prisión ese mismo año. Las autoridades determinaron que se trató de un suicidio. Durante el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia publicó millones de documentos relacionados con el caso, incluidos registros y fotografías que mostraban a Clinton junto a mujeres cuyos rostros fueron censurados. El expresidente demócrata negó haber cometido irregularidades y aseguró que lamenta su vínculo con Epstein.