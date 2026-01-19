La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino tras recibir múltiples quejas de fans de BTS en México por la falta de claridad en el proceso de venta de boletos para los conciertos anunciados recientemente, especialmente en lo relacionado con precios, preventas y cargos adicionales.

De acuerdo con la autoridad, los reclamos se concentran en información incompleta o confusa durante las distintas etapas de comercialización, lo que generó incertidumbre entre los consumidores que intentaron adquirir entradas para los shows del grupo surcoreano.

Profeco informó que ya solicitó información a las empresas involucradas en la venta de boletos y que dará seguimiento al caso para garantizar que se respeten los derechos de los compradores.

Qué reclaman los fans y qué hará Profeco

Entre las principales quejas se encuentran la falta de transparencia sobre los precios finales, la diferencia entre costos anunciados y cargos aplicados al momento del pago, así como dudas sobre los alcances de las preventas y beneficios prometidos.

Profeco recordó que las empresas están obligadas a informar de manera clara, veraz y oportuna todas las condiciones de venta, incluidos precios totales, comisiones y restricciones, antes de que el consumidor realice cualquier pago.

La dependencia señaló que, en caso de detectar irregularidades, podría emitir recomendaciones, solicitar ajustes en los procesos de venta o incluso aplicar sanciones conforme a la ley.

Hasta el momento, Profeco exhortó a los consumidores a conservar comprobantes, capturas de pantalla y cualquier evidencia relacionada con el proceso de compra, en caso de que decidan presentar una queja formal.

