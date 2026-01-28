En un país donde la basura electrónica crece todos los días, hay historias que demuestran que reciclar también puede cambiar vidas. Una de ellas es la del profesor Luis Vázquez, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien desde hace años recolecta computadoras en desuso para darles una segunda oportunidad… y entregarlas a estudiantes que no tienen acceso a una.

De residuos electrónicos a herramientas para estudiar

Computadoras guardadas en un clóset, laptops viejas que “ya no sirven” o equipos que quedaron olvidados tras una actualización. Todo eso puede convertirse en basura electrónica… o en una oportunidad real para alguien más.

El profesor Luis Vázquez recolecta estos equipos, los reacondiciona con ayuda de su equipo y los entrega a estudiantes de escasos recursos, permitiéndoles continuar sus estudios con una herramienta básica que muchos dan por sentada.

¿Dónde y cuándo donar?

Si tienes una computadora o residuos electrónicos que aún puedan aprovecharse, puedes llevarlos al Mega Reciclatrón 2026. Busca la lona con la leyenda “Ciencias Reutiliza”, ahí estará el profesor Luis.

Las donaciones se reciben en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, en un horario de 9:00 a 14:30 horas. Se aceptan computadoras de hasta 10 años de antigüedad, además de otros residuos electrónicos.

Cuando reciclar sí hace la diferencia

Más allá del reciclaje, esta iniciativa demuestra que un objeto que ya no usamos puede convertirse en una herramienta clave para la educación de alguien más. Donar una computadora no solo reduce la basura electrónica, también abre puertas.