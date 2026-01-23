La Universidad Nacional Autónoma de México dará un giro histórico a su proceso de ingreso a licenciatura: por primera vez, el examen de admisión se realizará 100% en línea y estará supervisado por inteligencia artificial, eliminando la necesidad de acudir a sedes físicas.

El nuevo modelo permitirá que hasta 180 mil aspirantes compitan por un lugar en 133 licenciaturas, en lo que será el proceso de evaluación digital más grande aplicado hasta ahora en la educación superior del país.

Cómo funcionará el examen en línea de la UNAM

Tras los resultados obtenidos en las pruebas piloto para bachillerato, la UNAM decidió extender el esquema a licenciatura. Durante una sesión informativa, autoridades universitarias señalaron que el formato digital mejoró notablemente la asistencia de los aspirantes.

Mientras que en el examen presencial el nivel de participación histórica se ubicaba entre 90% y 92%, en la aplicación digital para bachillerato la asistencia alcanzó 98%, reduciendo de forma significativa el ausentismo.

Qué papel juega la inteligencia artificial

La inteligencia artificial será utilizada para detectar comportamientos anómalos en tiempo real, como movimientos sospechosos, presencia de terceros o intentos de irregularidades durante la prueba.

Sin embargo, la UNAM subrayó que la IA no cancela exámenes automáticamente. Cada posible incidencia es revisada por un equipo humano especializado, que opera desde un centro de monitoreo certificado bajo la norma ISO 9000, garantizando un proceso justo para los aspirantes.

Qué tan estricta será la vigilancia

Como referencia, en el proceso previo de bachillerato solo se canceló 0.08% de los exámenes, es decir, 76 de más de 90 mil aplicaciones, todas después de una revisión individual con evidencia técnica.

Este esquema centralizado permitirá vigilar exámenes no solo en la Ciudad de México, sino también en todas las sedes nacionales, incluidas las ENES ubicadas en distintos estados del país.