Discord, una de las plataformas de comunicación más usadas por jóvenes y comunidades digitales, anunció que a partir de marzo de 2026 implementará un sistema obligatorio de verificación de edad para todos sus usuarios a nivel mundial. La medida busca crear una experiencia “apta para adolescentes” y limitar el acceso a contenido sensible o restringido.

La decisión se da en un contexto internacional donde países como Reino Unido y Australia ya exigen verificación de edad en Internet, mientras que otras naciones avanzan en la misma dirección. Discord optó por adelantarse y aplicar el sistema de forma global.

¿Cómo funcionará la verificación de edad en Discord?

De acuerdo con información adelantada por The Verge, las personas que no comprueben que son mayores de edad enfrentarán restricciones importantes dentro de la plataforma. Entre ellas:

No podrán acceder a servidores o canales con restricción de edad.

No podrán participar en transmisiones en vivo.

El contenido gráfico o sensible se mostrará con filtros.

Las solicitudes de amistad de desconocidos llegarán con advertencias.

Los mensajes directos se filtrarán en una bandeja separada.

Estas barreras aplicarán incluso en servidores donde el usuario ya participaba, por lo que la verificación será obligatoria para mantener el acceso completo.

ID oficial o estimación facial con IA

Discord explicó que los usuarios podrán elegir entre dos métodos principales de verificación:

Estimación facial mediante un video-selfie analizado por inteligencia artificial.

mediante un video-selfie analizado por inteligencia artificial. Envío de un documento de identidad a socios proveedores de la plataforma.

Según la empresa, la información se elimina casi de inmediato tras confirmar la edad. Savannah Badalich, responsable global de políticas de producto de Discord, aseguró que no se realiza reconocimiento facial ni escaneo biométrico, sino únicamente una estimación temporal para validar la edad.

“No guardamos datos personales como nombre, ciudad o tipo de documento. Todo se elimina inmediatamente”, señaló.

Discord también podría inferir la edad sin pedir documentos

En algunos casos, Discord podría no exigir ninguno de los dos métodos, ya que la app puede inferir la edad a partir de metadatos, como:

Tipo de juegos que usa el usuario.

Actividad dentro de la plataforma.

Antigüedad y comportamiento de la cuenta.

Si el sistema tiene “alta confianza” de que una persona es adulta, no se activará el proceso de verificación adicional.

¿Cambiará la experiencia para todos?

Discord sostiene que la mayoría de los usuarios no notará cambios significativos, ya que las restricciones se enfocan en contenido explícito o no apto para adolescentes.

“La mayoría de la gente no entra a Discord buscando contenido gráfico. Estamos hablando de contenido verdaderamente para adultos”, explicó Badalich.

No obstante, el anuncio ya abrió un debate sobre privacidad, control de datos y el uso de inteligencia artificial en plataformas digitales, especialmente después de que Discord enfrentara una brecha de datos en octubre pasado, aunque la empresa asegura que ahora trabaja con un proveedor distinto.