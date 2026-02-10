Mientras la atención pública se ha centrado en el brote de sarampión, otra enfermedad silenciosa avanza en México: la tuberculosis respiratoria. Datos recientes del sistema de vigilancia epidemiológica confirman un incremento sostenido de casos, con 10 estados concentrando la mayor parte de los contagios.

La tuberculosis no es una enfermedad del pasado. Aunque muchos la asocian con otras épocas, sigue siendo una infección activa, contagiosa y potencialmente mortal si no se detecta y trata a tiempo.

¿Qué está pasando con la tuberculosis en México?

Las autoridades sanitarias han detectado un repunte de casos de tuberculosis respiratoria, particularmente en entidades con alta densidad poblacional, movilidad constante y condiciones de desigualdad social que facilitan su propagación.

A diferencia del sarampión, la tuberculosis no genera brotes explosivos visibles, pero avanza de forma constante, afectando principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados, enfermedades crónicas, desnutrición o condiciones de hacinamiento.

Los 10 estados con más casos

De acuerdo con los reportes oficiales, la mayoría de los contagios se concentran en:

Baja California

Veracruz

Nuevo León

Sonora

Sinaloa

Tamaulipas

Jalisco

Estado de México

Chiapas

Ciudad de México

Estas entidades concentran una combinación de factores de riesgo: zonas urbanas densas, migración, pobreza estructural y dificultades de acceso oportuno a servicios de salud.

¿Por qué preocupa el aumento?

La tuberculosis respiratoria se transmite por el aire, a través de gotas microscópicas que una persona infectada expulsa al toser, hablar o estornudar. Esto la convierte en una enfermedad altamente contagiosa en espacios cerrados o mal ventilados.

Además, el diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales problemas. Muchas personas confunden los síntomas con gripa persistente, bronquitis o cansancio prolongado, retrasando la atención médica.

Síntomas a los que hay que poner atención

Las autoridades de salud recomiendan acudir a revisión médica si se presentan:

Tos persistente por más de dos semanas

Fiebre constante, especialmente por las noches

Sudoración nocturna

Pérdida de peso sin causa aparente

Fatiga extrema

En algunos casos, tos con sangre

Detectarla a tiempo sí salva vidas y evita contagios.

Una alerta que no debe ignorarse

El aumento de casos ocurre en un contexto complejo: sistemas de salud presionados, brotes simultáneos de otras enfermedades y una población que, en muchos casos, ha dejado de acudir a revisiones preventivas.

Especialistas advierten que minimizar la tuberculosis sería un error, ya que sin vigilancia activa y diagnóstico oportuno puede convertirse en un problema de salud pública mayor.