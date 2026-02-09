Mientras medio mundo estaba pendiente del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, un detalle se robó la película: un puesto de tacos. Sí, tacos mexicanos brillando en uno de los escenarios más vistos del planeta.

El responsable del momento es “Villa’s Tacos”, un negocio con puro sabor michoacano que apareció en pleno espectáculo, poniendo la bandera de México bien en alto y demostrando que la cultura latina también juega en las grandes ligas.

Detrás del puesto está Víctor Villa, un joven con raíces michoacanas que lleva más de ocho años vendiendo tacos en Estados Unidos. Lo que empezó como un pequeño proyecto, hoy lo llevó directo a la televisión mundial.

Víctor compartió en redes lo orgulloso que se siente de representar a su gente, a los taqueros, a su familia y a su cultura en un evento de ese nivel. Agradeció públicamente a Bad Bunny por confiar en él y darle la oportunidad de mostrar su negocio ante millones de personas.

¿Se fijaron en el nombre de los tacos?



Villa’s tacos.



Pancho Villa ha sido la única persona que ha invadido Estados Unidos con su División del Norte.



El medio tiempo de Bad Bunny estuvo cargado de simbolismos.



Grande, Benito.



pic.twitter.com/5YFEw98wjI — Alejandro Barraza 🔻🇲🇽🇻🇪🇨🇺 (@maoBarraza) February 9, 2026

Las redes explotaron con mensajes de apoyo, orgullo y sorpresa. Hubo clientes que presumieron haber probado sus tacos y otros que celebraron ver a un paisano triunfar en grande. Para muchos, fue un momento de piel de gallina.

Y la historia está todavía más sabrosa: Villa’s Tacos nació en el patio delantero de la casa de su abuela en Highland Park, en Los Ángeles. Desde ahí, taco a taco, fila tras fila, Víctor convirtió su puesto en uno de los más buscados de la ciudad.

De un patio humilde a uno de los escenarios más grandes del mundo. Un recordatorio claro de que los sueños, con trabajo, sazón y orgullo mexicano, también se sirven en tortilla caliente.