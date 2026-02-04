Con el Año del Caballo a punto de comenzar, un personaje inesperado se convirtió en símbolo de buena suerte en China: Draco Malfoy, el antagonista adolescente de la saga Harry Potter.

En los días previos al Año Nuevo Lunar, que inicia el 17 de febrero de 2026, la imagen del estudiante de Hogwarts comenzó a aparecer en decoraciones festivas, carteles rojos y publicaciones virales en redes sociales chinas, asociándolo con prosperidad y fortuna.

La clave está en el nombre

La razón detrás del fenómeno es lingüística. El apellido “Malfoy” se translitera al mandarín como “Ma Er Fu”, una combinación que resulta especialmente atractiva para esta celebración:

Ma (马) significa caballo

significa caballo Fu (福) representa buena fortuna

Leído en conjunto, el nombre sugiere que el caballo trae suerte, justo el símbolo central del nuevo año lunar.

#DracoMalfoy brings good luck: his name in #Chinese (Ma Er Fu) contains the characters for "horse" and "good fortune", loosely echoing the idea of welcoming good fortune in the #YearOfTheHorse.

Malfoy aparece en rituales tradicionales

Videos en redes sociales muestran a personas colocando fai chun o chunlian, los tradicionales carteles rojos con deseos de prosperidad, solo que esta vez acompañados por la sonrisa del rubio personaje de Hogwarts.

Las imágenes se han vuelto virales en plataformas como Douyin, donde algunos videos superan los 60 mil “me gusta”, y comentarios celebran la creatividad del cruce cultural.

Del símbolo a la oportunidad comercial

El fenómeno no tardó en trasladarse al comercio electrónico. En plataformas como Pinduoduo, vendedores comenzaron a ofrecer carteles con la imagen de Draco Malfoy como amuleto de la buena suerte.

Mensajes como “Ha llegado el fu” o “Tráeme fortuna en 2026, joven maestro” acompañan las reseñas de los compradores.

Draco Malfoy becomes a magical pun for the Year of the Horse! In Chinese, "Malfoy" is "马尔福" — "马" means horse and "福" means good luck. Chinese netizens went wild with this trend, and it even made it onto BBC!

Harry Potter y su éxito en China

La franquicia de Harry Potter tiene una larga historia de éxito en el país. Antes de 2007 ya se habían vendido casi 10 millones de libros traducidos, y en 2020 la versión remasterizada de la primera película recaudó 27.6 millones de dólares en la taquilla china.

El propio Tom Felton, actor que interpretó a Draco Malfoy, reaccionó al fenómeno al compartir en Instagram una imagen de una enorme pancarta con su personaje colgada en un centro comercial chino.