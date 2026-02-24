Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), padecía insuficiencia renal, enfermedad que lo habría llevado a ordenar la construcción de un hospital en Jalisco destinado principalmente a su atención médica.

De acuerdo con reportes de inteligencia federal, las autoridades tuvieron conocimiento del diagnóstico desde 2019. Un año después, en julio de 2020, fue localizado un centro de salud recién edificado en una zona arbolada, rodeada de viviendas y con distintos caminos de acceso, lo que sugería un diseño estratégico.

Según información publicada por El Universal, el inmueble presuntamente estaba destinado no solo a la atención del capo, sino también de su familia, su círculo cercano de seguridad y habitantes de la región.

El hospital fue ubicado en El Acíhuatl, a aproximadamente 50 kilómetros de Villa Purificación, identificado como uno de los principales bastiones del CJNG.

ALTAR Y TRATAMIENTO RENAL: ASÍ ERA EL REFUGIO DE “EL MENCHO”



Cabe recordar que en esa misma zona, en mayo de 2015, fuerzas federales desplegaron un operativo para capturar a Oseguera Cervantes, durante el cual fue derribado un helicóptero del Ejército mexicano. Tras su abatimiento, el cuerpo de ‘El Mencho’ fue trasladado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se realizará la necropsia correspondiente y el proceso oficial de identificación.

Hasta el momento, no se ha informado si se harán públicos los detalles médicos sobre los padecimientos que enfrentaba el líder criminal.