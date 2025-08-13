Este miércoles 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a críticas sobre la opulencia en Morena y la Cuarta Transformación asegurando que “la derecha no pinta en el país”. Según su respuesta en conferencia, su salario neto como jefa del Ejecutivo federal es de 133 mil pesos mensuales, mientras que en bruto asciende a 191 mil. Como jefa de Gobierno capitalino ganaba alrededor de 86 mil pesos al mes.

Al preguntarle si cree vivir en la justa medianía, Sheinbaum narró que habita en Palacio Nacional, antes vivía en Tlalpan y anteriormente en una casa en San Andrés Totoltepec. Finalmente, reconoció que su remuneración está muy por encima del salario medio de los mexicanos, que ronda los 18 mil pesos mensuales, según datos del IMSS.

La insistencia en hablar de austeridad mientras sus ingresos están entre los más altos del país revela una desconexión alarmante entre los discursos y la realidad. Aquí un contraste claro:

Clase social Ingreso promedio mensual (por hogar) Clase baja 11,343 pesos Clase media 22,297 pesos Clase alta 77,975 pesos Profesionistas/Técnicos (promedio salarial personas) 7,520 pesos Salario mínimo (zona no fronteriza, 2025) ~8,364 pesos Sheinbaum 133,000 pesos

Este contraste no solo refleja desigualdad: evidencia un discurso político de austeridad que no se vive, ni siquiera en los niveles más elevados del poder.

Crítica de fondo: Austeridad Republicana vs realidad real