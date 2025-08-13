Un hombre de 56 años en Estados Unidos casi pierde la vida tras seguir una dieta alta en sal que, según afirma, fue inspirada por información obtenida de un chatbot de inteligencia artificial. El diagnóstico fue tan inusual como grave: bromismo, una intoxicación por niveles peligrosos de bromuro, derivada de su consumo excesivo de sal de mesa.

Según reporta The Guardian, el hombre llegó a la sala de emergencias con confusión mental, temblores y dificultad para caminar. Sus médicos rastrearon la causa hasta un cambio reciente en su dieta: una rutina alta en sodio que adoptó tras leer en línea que podía mejorar su salud… sin consultar a un especialista.

Aquí está el punto crítico: entre las fuentes de esa información estaba un modelo de inteligencia artificial. El paciente creyó que la recomendación era segura porque la “máquina sabe lo que dice”. No verificó, no contrastó, y pagó el precio.

La brecha que genera FOMO

En un mundo donde las búsquedas tradicionales parecen “lentas” y la IA ofrece respuestas inmediatas, cada vez más personas sienten que si no prueban lo que leen, se están quedando atrás. Esa urgencia de “no perder la oportunidad” es lo que expertos en salud digital llaman el nuevo FOMO sanitario.

Pero aquí el costo de no quedarse atrás puede ser la salud misma.

Por qué importa

La IA puede generar respuestas plausibles pero incorrectas, especialmente en temas de salud.

La confianza ciega en estas tecnologías crea una falsa sensación de seguridad.

No validar información con personal de salud capacitado puede tener consecuencias graves o irreversibles.

La doctora Kristin Englund, especialista en enfermedades infecciosas, lo resume así: “El riesgo no está solo en la IA, sino en cómo las personas interpretan y actúan sobre la información que reciben”.

El llamado urgente

Este caso no es una anécdota aislada: es una advertencia para cualquier persona que confíe en IA para decisiones críticas. La inmediatez no equivale a precisión. Y el miedo a “quedarse fuera” no puede ser más fuerte que la necesidad de cuidar nuestra vida.