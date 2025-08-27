La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un “distractor” el tema de la casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña, al afirmar que la polémica fue fabricada para desviar la atención de las declaraciones de la DEA sobre Genaro García Luna, a quien la agencia estadounidense coloca al mismo nivel que capos como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

Pero más allá de lo que diga la DEA, lo que no puede pasarse por alto es la incongruencia dentro de Morena. Mientras la 4T predica austeridad y cercanía con “el pueblo”, uno de sus principales aliados presume una propiedad millonaria difícil de conciliar con ese discurso.

¿Distractor o realidad incómoda?

Sheinbaum insiste en desviar el foco hacia los escándalos del pasado, pero el presente la alcanza:

Noroña, un político que se ha colocado como defensor del proyecto de la 4T, vive en una casa que rebasa por mucho lo que la mayoría de los mexicanos puede siquiera imaginar.

En lugar de exigir explicaciones claras a sus aliados, la presidenta acusa a la oposición y a los medios de “fabricar distractores”.

La falta de responsabilidad política

El problema no es solo la casa, sino la actitud de Sheinbaum de evadir el costo político. Su incapacidad para reconocer que dentro de su propio partido se contradicen los principios de austeridad y sencillez mina la credibilidad de su discurso.

La estrategia parece clara: cada vez que surge un escándalo interno, la respuesta es señalar a un enemigo externo, en lugar de exigir rendición de cuentas a quienes se benefician de la bandera de la transformación.

Un espejo incómodo para la 4T

La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo puede pedir congruencia al país una administración que justifica y protege los lujos de sus propios representantes?

Porque mientras Sheinbaum habla de distractores, la incongruencia es real y evidente.