En evidente estado de ebriedad, Nathaly Viridiana Chávez García, senadora suplente de Morena, fue detenida por elementos de tránsito para aplicar el alcoholímetro en la Ciudad de México. La legisladora suplente se negó a la prueba, argumentando que, por tener fuero, los oficiales no podían proceder.

“Vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo… ustedes no pueden revisar vehículos de senadores”, declaró frente a los agentes, generando indignación en redes sociales.

"Vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo… ustedes no pueden revisar vehículos de senadores." pic.twitter.com/KLRw7XfGKS — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 11, 2025

¿Qué es el fuero y aplica a suplentes?

El fuero constitucional protege a legisladores —incluyendo suplentes— de ser procesados judicialmente por opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su función. Sin embargo, esta prerrogativa no es un permiso para violar la ley, y puede suspenderse mediante un procedimiento de desafuero en caso de flagrancia o delitos.

En este caso, el uso del fuero para evitar un control preventivo como el alcoholímetro es visto como un abuso y una distorsión del sentido original de esta figura, que busca proteger la labor legislativa, no la impunidad personal.

Un problema de fondo: la corrupción y el fuero

Casos como este alimentan la percepción de que el fuero se ha convertido en un escudo para la corrupción y el abuso de poder. La ciudadanía paga impuestos para tener seguridad vial, calles seguras y autoridades que velen por el bienestar público. Cuando un legislador —titular o suplente— utiliza privilegios legales para evadir controles, el mensaje que envía es devastador: las leyes son solo para algunos.

La discusión sobre la eliminación o limitación del fuero se reaviva con cada episodio de este tipo, recordando que la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona no solo por la corrupción estructural, sino también por estas actitudes que parecen normalizarla.