lunes, agosto 11, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

Inundaciones en CDMX: ¿en qué se va nuestro dinero si fallan drenajes, Metro y hospitales?

Noticias
Sofia Arias
Author: Sofia Arias
1 min.read
Inundación Aeropuerto

Una tormenta que duró minutos desató caos: inundaciones en calles, colapso del Metro, cierre temporal del aeropuerto y hospitales afectados. Muchos se preguntaron: ¿entonces para qué pagamos impuestos?

En zonas como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco, el agua llegó hasta cinco centímetros dentro de centros médicos. Lo mismo pasó en la terminal 2 del Aeropuerto internacional. El servicio de tren fue suspendido por explosiones y fallas eléctricas.

Clave: los impuestos que todos pagamos deben traducirse en infraestructura resistente y servicios públicos dignos. Cada año, las familias pagan para caminos transitables, drenajes eficientes, sistemas de salud y transporte seguro. Sin embargo, cuando fallan estos servicios básicos, los más afectados somos los ciudadanos.

En contraste, otros países destinarían parte de los ingresos fiscales a proyectos preventivos —como sistemas urbanos de captación, drenajes verdes o mantenimiento regular— que hoy son urgentes en CDMX. En otros lugares, un sistema fallido obligaría a una reforma de fondo: no solo parches mediáticos, sino decisiones estructurales.

Lo que opina Fernanda Familiar:

“No es culpa de la lluvia. Es el reflejo de una ciudad que no invierte en sus cimientos. Pagar impuestos no debería ser un acto surrealista. Debería significar menos caos, no más.”

Artículo anterior
Delegación de Centros Comunitarios brilla con 60 medallas en la Olimpiada Estatal 2025
Sofia Arias
Sofia Arias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.