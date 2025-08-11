Una tormenta que duró minutos desató caos: inundaciones en calles, colapso del Metro, cierre temporal del aeropuerto y hospitales afectados. Muchos se preguntaron: ¿entonces para qué pagamos impuestos?

En zonas como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco, el agua llegó hasta cinco centímetros dentro de centros médicos. Lo mismo pasó en la terminal 2 del Aeropuerto internacional. El servicio de tren fue suspendido por explosiones y fallas eléctricas.

Clave: los impuestos que todos pagamos deben traducirse en infraestructura resistente y servicios públicos dignos. Cada año, las familias pagan para caminos transitables, drenajes eficientes, sistemas de salud y transporte seguro. Sin embargo, cuando fallan estos servicios básicos, los más afectados somos los ciudadanos.

En contraste, otros países destinarían parte de los ingresos fiscales a proyectos preventivos —como sistemas urbanos de captación, drenajes verdes o mantenimiento regular— que hoy son urgentes en CDMX. En otros lugares, un sistema fallido obligaría a una reforma de fondo: no solo parches mediáticos, sino decisiones estructurales.

Lo que opina Fernanda Familiar: