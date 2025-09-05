Qué dijo Monreal

Saúl Monreal Ávila, senador por Zacatecas, aseguró tener “toda mi lealtad” hacia Claudia Sheinbaum, pese a que ella declaró no estar de acuerdo con sus aspiraciones para gobernar su estado. Al preguntarle si se candidateará, respondió que es “muy rápido» y “prematuro hacer escenarios, porque los partidos ni siquiera lo saben todavía lo que va a ser de ellos”.

El contexto político y el nepotismo en juego

Morena, bajo impulso de Sheinbaum, acordó aplazar hasta 2030 la reforma contra el nepotismo que originalmente buscaba aplicarse en 2027. La idea era impedir que familiares inmediatos siguieran gobernando. Esta postergación permitiría, en teoría, que Saúl Monreal compita para suceder a su hermano, el gobernador David Monreal.

En febrero, Monreal insistió en que buscaría la gubernatura si el pueblo se lo pedía, afirmando que no usaría estructuras gubernamentales para su beneficio. También señaló que la ley ya no le impide competir.

Pese a ello, la dirección nacional de Morena, incluyendo a Luisa María Alcalde, descartó oficialmente su perfil como candidato.

Implicaciones

La lealtad declarada por Monreal puede parecer noble en el discurso, pero coexiste con una ambición pública que desafía explícitamente la línea política de Sheinbaum. Además, el aplazamiento de la reforma contra el nepotismo revela cómo las reglas internas son moldeables según conveniencia, lo que debilita la credibilidad del partido. En el fondo, queda claro: hay una carrera familiar en ascenso en Zacatecas que la cúpula del partido prefiere mantener en espera.

Monreal dice que respeta a Sheinbaum, pero está preparando el terreno para competir. Esa dualidad entre palabras de lealtad y pasos políticos agresivos muestra una estrategia calculada: esperar el momento mientras se proyecta como inevitabilidad. El costo político, sin embargo, podría ser caro: erosiona el discurso de renovación y convierte al partido en terreno de herencias políticas.