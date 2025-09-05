Pues miren, en la CDMX pasó algo que de verdad pone los pelos de punta. Resulta que un pitbull atacó brutalmente a una mujer de 73 años y le arrancó parte del brazo. Sí, así como lo escuchan.

Según el reporte, los hechos ocurrieron en Iztapalapa, en la colonia San Nicolás Tolentino. Todo empezó cuando la señora caminaba por la calle y de repente el perro se le fue encima. La hija, de 41 años, pidió ayuda desesperada y de inmediato llegaron policías auxiliares.

Los paramédicos confirmaron lo peor: la adulta mayor tenía amputación parcial del brazo derecho, heridas graves y un shock hipovolémico. La trasladaron de emergencia al hospital para intentar salvarle la vida.

Pero aquí viene lo indignante: mientras la víctima estaba tirada en el piso, la dueña del perro, una mujer de 53 años, en lugar de ayudar lo metió a un área común del conjunto habitacional como si nada. Por esa razón, la policía no dudó en detenerla y ponerla a disposición del Ministerio Público.

El pitbull fue asegurado por la Brigada de Vigilancia Animal y ahora está en observación en un centro canino.

De acuerdo con el protocolo, la dueña podría recuperarlo después, algo que muchos vecinos ya cuestionan, porque no es el primer caso donde un perro de esta raza ataca y todo queda en la nada.

Y aquí la pregunta que flota: ¿de verdad vale más el protocolo que la vida de una persona? Porque hoy una mujer mayor está luchando por sobrevivir y mañana podría ser cualquiera en la calle.