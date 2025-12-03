El registro más reciente de transparencia de Morena reveló oficialmente cuánto gana Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy López Beltrán, en su calidad de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional. El documento, actualizado al 30 de septiembre de 2025, confirma que recibe una remuneración mensual total de 127,592.70 pesos.

Según la información publicada, el monto se integra de un sueldo neto de 94,000 pesos más 33,592.70 pesos correspondientes al cálculo de impuestos aplicados a esa percepción. Morena detalla que el cargo “percibe remuneración” y que no existen prestaciones adicionales. Esto se debe a que los pagos se realizan bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios, lo que implica que no se generan beneficios complementarios como aguinaldo, seguro o compensaciones institucionales.

Aunque el partido insiste en que se trata de un pago ordinario dentro de la estructura nacional, la cifra ya ha provocado cuestionamientos públicos debido a que Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, ha mantenido históricamente un bajo perfil en el partido y no aparece con frecuencia en actividades públicas, conferencias o tareas visibles del Comité Ejecutivo.

La publicación del salario revive el debate sobre el peso político de los hijos del expresidente dentro de Morena. Analistas han señalado que, pese al discurso oficial de austeridad, figuras cercanas al entorno presidencial han ocupado posiciones estratégicas dentro del partido con recursos considerables y escasa rendición de cuentas sobre sus funciones específicas.

Mientras tanto, Morena sostiene que los tabuladores son públicos y que el registro forma parte de la obligación de transparencia. No obstante, la revelación llega en un momento en el que el partido enfrenta presiones sobre su financiamiento interno, la distribución de recursos y la falta de controles claros sobre su estructura operativa.

El monto asignado a Andy López Beltrán abre una nueva discusión sobre el uso de recursos partidistas, la influencia familiar en la vida interna de Morena y la distancia entre el discurso de austeridad y la práctica real.