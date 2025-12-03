El gobierno federal dio a conocer la ruta oficial para implementar la reducción de la jornada laboral en México. Aunque la propuesta había sido presentada como una promesa de bienestar inmediato, la realidad es distinta: la transición será gradual, no iniciará en 2026 y alcanzará su forma definitiva hasta enero de 2030.

El anuncio lo realizó el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, quien detalló que la reducción de las actuales 48 horas semanales a 40 horas quedará asentada en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el camino será más largo de lo que se había anticipado.

Según la hoja de ruta, 2026 será un año de adaptación para empleadores y trabajadores. No habrá modificación real de horarios durante ese periodo, únicamente ajustes administrativos y preparación de nuevas reglas internas. La reforma deberá ser aprobada por el Congreso federal y posteriormente por los congresos estatales para consolidar los cambios constitucionales.

El recorte de horas arrancará hasta 2027 y lo hará de manera escalonada: dos horas menos por año. Es decir, la jornada pasará de 48 a 46 horas en 2027, luego a 44 en 2028, a 42 en 2029 y finalmente a 40 horas en enero de 2030.

El secretario de Trabajo también afirmó que no habrá reducción de salarios ni prestaciones, uno de los principales temores del sector laboral. Asimismo, reiteró que la reforma incluirá una regla estricta: las personas menores de edad tendrán prohibido realizar horas extra bajo cualquier circunstancia.

El gobierno defiende la gradualidad como una forma de evitar disrupciones económicas, mientras organizaciones laborales cuestionan por qué una reforma presentada como urgente tardará casi cuatro años en aplicarse por completo. Para muchos trabajadores, la reducción de jornada será una realidad que no verán sino hasta el final del sexenio.

Aun así, el planteamiento marca uno de los cambios más significativos en la legislación laboral mexicana en décadas. Queda ahora en manos del Congreso y de los congresos estatales decidir si acompañan el calendario del Ejecutivo o si buscan un ritmo distinto.