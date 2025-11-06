El presupuesto más grande de la historia recorta lo esencial: más dinero para el control político, menos para el país real

El economista Alejandro Gómez T. compartió un análisis que revela una paradoja alarmante: aunque el presupuesto federal para 2026 alcanzará un récord histórico de más de 10.1 billones de pesos, los sectores más vitales para el desarrollo nacional; como seguridad, salud, cultura y medio ambiente; sufrirán recortes significativos.

Según los datos difundidos por Gómez T., las reducciones serán las siguientes:

Seguridad: -18.6%

-18.6% Cultura: -17.1%

-17.1% Desarrollo Agrario: -9%

-9% Salud: -4.4%

-4.4% Medio ambiente: -5.2%

Mientras tanto, los recursos destinados a pensiones y programas sociales clientelares crecen a niveles récord, fortaleciendo la estructura política de Morena de cara a los próximos procesos electorales.

Especialistas advierten que este modelo presupuestal profundiza la dependencia económica de los sectores más vulnerables hacia el gobierno, a costa de debilitar las capacidades del Estado para garantizar seguridad, atención médica, protección ambiental y fomento cultural.

En el sector salud, el recorte de 4.4% se suma a un contexto ya marcado por desabasto de medicamentos, hospitales sin equipamiento y programas desaparecidos. En materia de seguridad, el recorte del 18.6% se da en un país que supera los 180 mil homicidios en siete años.

Por su parte, la Secretaría de Cultura enfrenta un retroceso de más del 17%, lo que implica menos apoyo a comunidades artísticas, museos y programas de preservación histórica, mientras que la Secretaría del Medio Ambiente ve limitado su presupuesto para mitigar la crisis climática que golpea regiones enteras del país.

Alejandro Gómez T. calificó este diseño financiero como una “prioridad política, no social”, pues el presupuesto más alto de la historia no busca fortalecer al país, sino al partido en el poder.

La pregunta que queda flotando es contundente: ¿de qué sirve un presupuesto récord si México se debilita en todo lo que realmente importa?