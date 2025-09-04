Qué dijo Sheinbaum

Ayer, la presidenta pidió a la ciudadanía tener “un poquito de paciencia” por los baches en la Ciudad de México, justificando que no se puede hacer un reencarpetamiento efectivo mientras persista la temporada de lluvias. Señaló que solo se puede bachear para evitar accidentes, pero que el trabajo serio vendrá hasta que las lluvias hayan cesado.

El problema: lluvias interminables

La propia jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, alertó que la temporada de precipitaciones se extenderá durante todo septiembre, implicando que el reencarpetamiento podría no comenzar realmente sino hasta octubre, o incluso más tarde, si las lluvias persisten.

El problema es crónico: los baches se multiplican con cada lluvia intensa, en algunos casos llegan a los 2 000 por colonia, y muchos ya no se sienten como baches: son trampas ocultas que ponen en riesgo a ciclistas, motociclistas y autos con solo un tropiezo.

Mientras tanto, la solución permanente: un plan de repavimentación desde octubre que atenderá solo calles primarias (250 km, 2 250 mdp, entre vialidades como Periférico, Reforma, Insurgentes); todo lo demás, calles secundarias, queda al abandono municipal.

Implicaciones políticas y sociales

Es legítimo priorizar la calidad del trabajo asfáltico, pero el discurso de paciencia se siente vacío ante calles que ya representan un peligro diario. ¿Qué clase de “paciencia” se espera? ¿Hasta caer 100 veces en la misma grieta? Mientras tanto, los capitalinos siguen sorteando hoyos, haciendo juegos malabares en sus trayectos diarios, mientras aguardan que el reloj avance hacia noviembre… o quizá diciembre.

Prometer reparación después de las lluvias adquiere un límite grotesco: si septiembre ya está marcado como lluvioso, ¿hasta qué mes hay que tolerar baches? La ciudadanía exige garantía de tránsito seguro, no un calendario optimista. Paciencia no es excusa para la falta de acción: es el espejo de la incapacidad de anticipar y planear. La población no debería contar los meses, sino las soluciones.