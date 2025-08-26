El senador Gerardo Fernández Noroña, uno de los personajes más visibles de la 4T, reaccionó con una polémica declaración tras las confesiones de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien admitió haber sobornado a autoridades mexicanas durante décadas.

Al ser cuestionado sobre posibles vínculos entre narcotraficantes y políticos, Noroña respondió con desdén:

“¿De dónde?, ¿con fundamento en qué? Así como el dinero y el amor se nota, si eres narco se nota, no solo en los gustos sino en los recursos que traes… Caserones tendríamos. Nos quedaríamos cortos con las críticas que nos hacen.”

Con esta frase, Noroña intentó descartar cualquier relación entre su movimiento y los cárteles, sugiriendo que, de ser cierto, las fortunas y mansiones serían imposibles de ocultar. Sin embargo, los «caserones» y las fortunas ahí están.

Minimizar lo inminente

La respuesta de Noroña no pasó desapercibida. Para muchos, más que aclarar, minimizó la gravedad de una confesión que sacude al país: Zambada reconoció haber pagado sobornos a políticos y funcionarios, aunque no dio nombres específicos.

Que un senador de la República tome de manera tan personal estas declaraciones despierta más preguntas que respuestas. ¿Por qué reaccionar con molestia y sarcasmo si no se mencionaron nombres?

El trasfondo: opulencia y vínculos

El verdadero contraste es evidente: los señalamientos de Zambada apuntan a una red histórica de complicidad política con el narcotráfico, y, al mismo tiempo, varios funcionarios de Morena han sido criticados por sus lujos, viajes costosos y estilos de vida que contradicen el discurso de “justa medianía”.

El comentario de Noroña, lejos de disipar las dudas, exhibe la incomodidad de la 4T en torno a la sombra del narcotráfico. Y, como dice el dicho: a quien le quede el saco…