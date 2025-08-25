El senador poblano Néstor Camarillo Medina anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que tiene consecuencias directas en la conformación del Senado. Con su renuncia, el PRI queda con 13 senadores, lo que significa que por primera vez en 96 años el tricolor no formará parte de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

La vacante que deja el PRI será ocupada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que ahora suma 14 senadores y se convierte en la cuarta fuerza parlamentaria. De esta forma, el Verde asume la vicepresidencia de la Mesa Directiva, un espacio de relevancia institucional en la conducción de los trabajos legislativos.

¿Por qué renunció Néstor Camarillo?

Camarillo explicó que su decisión responde a la falta de rumbo que percibe en el PRI y a la necesidad de impulsar una oposición distinta, a la que calificó como “responsable e inteligente”. El legislador, quien también fue dirigente estatal del partido en Puebla, apuntó que el PRI se ha quedado anclado en prácticas que ya no responden a las necesidades actuales del país.

Aunque no definió si se sumará a otra bancada, sí dejó claro que ya no comparte la conducción nacional encabezada por Alejandro Moreno “Alito”.

Implicaciones políticas

La salida de Camarillo tiene varias lecturas en el escenario político actual:

Reacomodo de fuerzas. El PRI pierde espacio y el Partido Verde gana peso institucional en el Senado.

El PRI pierde espacio y el Partido Verde gana peso institucional en el Senado. Pérdida simbólica. Tras casi un siglo, el PRI ya no ocupa un asiento en la Mesa Directiva, lo que refleja la reducción de su influencia en la vida parlamentaria.

Tras casi un siglo, el PRI ya no ocupa un asiento en la Mesa Directiva, lo que refleja la reducción de su influencia en la vida parlamentaria. Oposición en redefinición. La renuncia refleja la búsqueda de nuevos liderazgos y discursos que se alejen de la dinámica interna del PRI.

El futuro del PRI

El PRI sigue siendo una de las fuerzas opositoras en el país, pero su peso legislativo continúa disminuyendo. Su reto inmediato será mantener cohesión interna y recuperar espacios en un contexto donde partidos como el Verde han sabido ganar terreno en el Senado.