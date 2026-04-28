Un juez federal ordena reabrir la investigación contra Naasón Joaquín

Un juez federal revocó la decisión que había frenado la acción penal contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, y ordenó que el proceso judicial continúe. Aunque por ahora no se le considera imputado, la resolución representa un giro importante en el caso, porque deja sin efecto la determinación tomada en diciembre de 2025, cuando se había descartado avanzar penalmente en su contra.

La decisión fue tomada al término de una audiencia realizada este 27 de abril por el juez de control Juan Rodríguez, adscrito al penal federal de Puente Grande, Jalisco. El cambio se produjo después de las quejas presentadas por Sóchil Martin y Sharim Guzmán, señaladas como presuntas víctimas de Naasón Joaquín, quienes impugnaron el cierre de la acción penal dictaminado por la Fiscalía General de la República.

Entre los delitos por los que se investiga al dirigente religioso están pornografía, abuso sexual infantil y lavado de dinero. Actualmente, Naasón Joaquín permanece preso en Estados Unidos, donde cumple una condena de 17 años de cárcel.

El juez revierte la decisión que había cerrado el caso

La resolución de Juan Rodríguez significa que la investigación vuelve a abrirse y que el caso no queda cerrado como se había determinado el año pasado. Aunque el texto precisa que Naasón Joaquín todavía no es considerado imputado dentro de esta nueva etapa, el proceso sí seguirá su curso judicial.

La reapertura coincide con lo dicho por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su conferencia matutina, donde afirmó que Ernestina Godoy, fiscal general de la República, buscaría que el caso volviera a activarse. Según explicó la mandataria, esa era la información que se había presentado en el gabinete de seguridad.

“El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso. El cierre, pues, fue el año pasado con el fiscal Gertz, las razones, pues, no las conozco”.

Sheinbaum también añadió: “Sé que la fiscal, eso fue lo que nos informó en gabinete de seguridad, se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente”.

La resolución reactiva el proceso contra el líder de La Luz del Mundo

La nueva determinación judicial no implica una sentencia ni una acusación formal inmediata, pero sí vuelve a poner en marcha la indagatoria contra el líder religioso. Ese es el punto central de la resolución: el caso no queda cerrado y la vía penal sigue abierta.

El fallo del juez se da en un contexto especialmente delicado, porque Naasón Joaquín ya enfrenta una condena en Estados Unidos y porque las presuntas víctimas habían cuestionado de forma directa la decisión de la FGR de cerrar la acción penal en México. Ahora, con esta resolución, el expediente vuelve a tomar movimiento y el caso regresa al terreno judicial.

Lo que sigue es una nueva etapa en la que la Fiscalía buscará avanzar nuevamente en la investigación. Por ahora, el dato clave es claro: la decisión que beneficiaba a Naasón Joaquín fue revertida y el proceso en su contra seguirá abierto.