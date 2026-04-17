La Luz del Mundo mantiene registro en México; suspenden licencia ministerial de Naasón Joaquín García

La Iglesia de La Luz del Mundo conserva su registro oficial como asociación religiosa en México, pero la licencia como ministro de Naasón Joaquín García, líder de esa organización, fue suspendida, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la conferencia matutina de este viernes 17 de abril.

La funcionaria federal explicó que la suspensión aplica únicamente a Naasón Joaquín García debido a que cumple una condena fuera del país. Precisó además que esa medida lleva ya varios meses en vigor y adelantó que la Secretaría de Gobernación daría información adicional sobre la fecha exacta en que quedó sin efectos ese permiso.

El tema volvió al centro de la discusión pública esta semana por la situación judicial que rodea al líder religioso y a otros integrantes de La Luz del Mundo, luego de que se informara sobre el cierre de una investigación en México que ahora se encuentra bajo revisión judicial.

Rosa Icela Rodríguez aclara que la suspensión solo aplica a Naasón Joaquín García

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dejó claro que el registro de La Luz del Mundo sigue vigente ante las autoridades mexicanas y que la suspensión corresponde exclusivamente a la licencia ministerial de Naasón Joaquín García.

La presidenta informó que la fiscal Ernestina Godoy y las víctimas buscan reabrir el caso contra Naasón Joaquín García, líder de La Luz del mundo.



Sheinbaum explicó que la fiscal se acercó a las víctimas para impulsar una nueva audiencia, luego de que en 2025 la FGR determinó el… pic.twitter.com/Ej6mgZr7OR — Fernanda Familiar (@qtf) April 16, 2026

Según explicó, el permiso quedó suspendido porque el dirigente religioso se encuentra preso en Estados Unidos, donde cumple una sentencia de 16 años y ocho meses por abuso sexual de menores. Esa situación impide que su licencia como ministro siga activa ante la autoridad competente en México.

La precisión de la titular de Gobernación ocurre en medio de una nueva oleada de cuestionamientos sobre la protección institucional y política que ha rodeado durante años a esta organización, incluso después de que su principal dirigente fue condenado en el extranjero por delitos gravísimos.

El caso volvió a encenderse por el cierre de la investigación en México

La discusión tomó fuerza de nuevo después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República cerró una investigación contra varios líderes de La Luz del Mundo, entre ellos Naasón Joaquín García, mediante el “no ejercicio de la acción penal”, autorizado el 17 de diciembre de 2025.

Ese cierre fue señalado por víctimas y colectivos como un “carpetazo”, y actualmente está bajo revisión judicial para determinar si la decisión debe revertirse. El caso original fue presentado en 2019 por Sóchil Martin y Sharim Guzmán, quienes denunciaron a la organización tanto en México como en Estados Unidos tras escapar de ella.

De acuerdo con el documento difundido por la activista y exdiputada Adriana Dávila, la denuncia no solo involucra a Naasón Joaquín García. También menciona a operadores políticos y religiosos señalados por presuntos delitos como lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil. Entre los nombres señalados aparecen Israel Zamora, exsenador del PVEM-Morena; Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena; Hamlet García Almaguer, exdiputado de Morena; además de Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca.

Las víctimas sostienen que esa red ayudó a proteger política y financieramente a la iglesia. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó seis cuentas vinculadas a la organización, con un monto total de 356 millones de pesos. Aun con esos antecedentes, el registro de la iglesia sigue vigente en México.