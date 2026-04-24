La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México ya pidió a Argentina la deportación de Fernando “N”, exfuncionario de la Secretaría de Marina presuntamente vinculado con una red de huachicol fiscal. La mandataria explicó que la solicitud se apoya en que el acusado habría ingresado a ese país con un pasaporte falso, por lo que se busca que enfrente en México los procesos judiciales correspondientes.

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se refirió al caso de Fernando “N”, también identificado como sobrino de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según explicó, la prioridad de su administración es que sea devuelto a territorio mexicano para que responda ante la justicia.

Buscan que Argentina lo deporte por ingreso irregular

Sheinbaum detalló que ya se realizan gestiones con el gobierno argentino mediante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La intención inicial, dijo, es que proceda una deportación, dado que el ingreso de Fernando “N” se habría dado con documentación falsa.

Tras la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la SRE y la FGR ya trabajan para lograr su deportación, al haber ingresado a ese país con un pasaporte falso. pic.twitter.com/8VHj9tuvX8 — Fernanda Familiar (@qtf) April 24, 2026

“Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, a través de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación porque él entra con un pasaporte falso a Argentina; entonces se está solicitando la deportación y, en caso de que no fuera así, se establecerían las condiciones de extradición”, explicó la mandataria.

La presidenta añadió que, si las autoridades argentinas no aceptan la deportación, el siguiente paso sería abrir un proceso de extradición. En ese escenario, advirtió, Fernando “N” todavía podría interponer recursos legales para intentar frenar o retrasar su entrega a México.

Sheinbaum también habló de una reunión con Petrobras

En la misma intervención, Claudia Sheinbaum informó que este viernes sostendrá una reunión con Magda Chambriard, directora de Petrobras. El anuncio se dio luego de que hace un mes Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, planteara la posibilidad de una colaboración entre Pemex y Petrobras para la exploración de yacimientos en el Golfo de México.

Aunque el tema de Petrobras apareció en la misma exposición, la parte central del mensaje fue la situación de Fernando “N” y la ruta jurídica que el gobierno mexicano busca activar con Argentina. Por ahora, la apuesta oficial es la deportación; si eso no prospera, México avanzará por la vía de la extradición.