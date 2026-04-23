Operativo en Durango deja 10 detenidos ligados a “Gente del Guano”; descartan captura de Aureliano Guzmán

Un operativo conjunto de fuerzas federales en el poblado de La Cebadilla, en Tamazula, Durango, dejó como resultado la detención de 10 presuntos integrantes de “Gente del Guano”, grupo criminal vinculado a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, descartó que el líder de esa facción estuviera entre los capturados, pese a las versiones que circularon durante la mañana.

La acción fue realizada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina en una zona del llamado Triángulo Dorado, donde en las últimas horas se difundieron reportes sobre una supuesta captura de Aureliano Guzmán Loera. La versión fue rechazada posteriormente por autoridades federales.

Quiénes fueron detenidos

De acuerdo con la información difundida tras el operativo, entre los detenidos se encuentra Abel “N”, identificado como colaborador cercano del grupo; Eber Israel “N”, señalado como operador financiero y logístico; y Etzair Lugo “N”, presuntamente encargado de tareas de seguridad y confrontación contra grupos rivales.

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Fuerzas federales detuvieron en Tamazula, Durango, a 10 presuntos integrantes de la “Gente del Guano”, entre ellos Abel “N”, identificado como mano derecha de “El Guano”, hermano de “El Chapo”.



En el operativo también fueron aseguradas 11 armas largas, una corta,… pic.twitter.com/RIC9Rx1bdc — Fernanda Familiar (@qtf) April 23, 2026

Las autoridades también aseguraron armamento de alto poder, incluidos 10 armas largas, un arma corta, una ametralladora calibre 5.56, cargadores, cartuchos y artefactos explosivos. Todo lo decomisado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Qué se sabe del operativo

Según la versión oficial difundida tras la acción, el despliegue se realizó como parte de labores de inteligencia en una región identificada por la presencia de grupos criminales ligados al Cártel del Pacífico. La operación ocurrió entre zonas serranas de Durango y el corredor que conecta con Badiraguato, Sinaloa, una franja que sigue siendo considerada estratégica para la movilidad de células armadas.

Hasta ahora, el dato confirmado por las autoridades es la captura de 10 presuntos integrantes de esta célula delictiva. La detención de Aureliano Guzmán Loera, que fue mencionada en reportes preliminares y publicaciones en redes sociales, no fue confirmada por el Gobierno federal