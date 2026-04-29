Rubén Rocha responde a acusaciones de EU y afirma que son un «ataque contra 4T»

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a las acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos y aseguró que carecen de sustento. En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal dijo que rechaza “categórica y absolutamente” las imputaciones hechas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y sostuvo que se demostrará su falta de veracidad “con toda contundencia, en el momento oportuno”.

Rocha Moya también dio a la acusación una dimensión política. En su posicionamiento afirmó: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”. Además, sostuvo que el señalamiento forma parte de “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y para afectar la soberanía nacional que, dijo, está protegida por el artículo 40 de la Constitución.

El gobernador cerró su mensaje con una defensa directa ante la población sinaloense. “A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, expresó.

Rubén Rocha afirma que las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con narcotráfico en EU no solo son "calumnias", sino que forman parte de un ataque a la 4T.



Afirma que es una "estrategia" para afectar al proyecto político… https://t.co/gG95MxD0ve — Fernanda Familiar (@qtf) April 29, 2026

EU lo acusa de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas

La respuesta de Rocha Moya se dio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa y otras nueve personas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en territorio de ese país. La acusación también incluye delitos relacionados con armas.

El señalamiento coloca al mandatario estatal en un escenario de fuerte presión política, pues la acusación proviene de autoridades federales estadounidenses y lo vincula con actividades delictivas de alto impacto.

“No estás solo”, le gritaban diputados de Morena a Rubén Rocha en 2024.



Y tienen razón: no está solo.



También acusan a otros exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narco.



Vaya peculiar forma de cerrar filas. pic.twitter.com/Nr3mhJ1IMK — Fernanda Familiar (@qtf) April 29, 2026

Rocha Moya enmarca el caso como un ataque político contra su movimiento

En su mensaje, el gobernador no solo negó las imputaciones, también buscó colocar el caso dentro de una confrontación mayor. Según su postura, la acusación no debe leerse únicamente como un señalamiento personal, sino como una ofensiva dirigida contra la Cuarta Transformación y sus liderazgos.

Con esa respuesta, Rocha Moya fijó una línea de defensa pública que combina el rechazo jurídico de las acusaciones con una lectura política del caso. Por ahora, su postura oficial es clara: niega cualquier vínculo con los hechos que le atribuye la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y sostiene que el contenido de la acusación no tiene fundamento.