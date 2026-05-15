Fue habilitada una plataforma digital para respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante las críticas y amenazas de juicio político impulsadas desde Morena.

El posicionamiento sostiene que la mandataria estatal ha dado resultados en materia de seguridad y acusa al oficialismo de responder con “ataques orquestados, desinformación y la amenaza de un juicio político”.

La iniciativa también cuestiona el discurso de soberanía utilizado para criticar la colaboración con agencias extranjeras, al asegurar que “la soberanía que Morena dice defender es, en realidad, la protección a los criminales y narcopolíticos”.

#YaFirmePorMaru @MaruCampos_G @makugo @TereJimenezE @LibiaDennise



Hoy, defender a Maru Campos, es pelear por el futuro de Chihuahua y de todo México para quitar a los narco gobernadores de Morena, para seguir desmantelando laboratorios de drogas y que vuelva el país seguro… — Fernanda Familiar (@qtf) May 15, 2026

Además, se señala que mientras se acusa a Maru Campos, el gobierno federal se niega a actuar contra figuras políticas relacionadas con investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El posicionamiento sostiene que Morena mantiene una persecución política contra la gobernadora por asumir una postura firme frente al crimen organizado y por mantener una estrategia enfocada en la seguridad de las familias chihuahuenses.

“Morena ha mostrado su alianza con el crimen, y ahora persigue políticamente a Maru Campos, quien sí da resultados, pone orden y da la cara con carácter para defender a las familias”, se lee en el texto.

“Hoy, defender a Maru es defender el futuro de Chihuahua y de todo México”, concluye el llamado.