Reportan cuentas congeladas de Rocha Moya e Inzunza; Sheinbaum pide informe a la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera habría ordenado el bloqueo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena, y otros funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con reportes periodísticos, la medida fue notificada al sistema financiero nacional mediante el Acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La disposición contempla suspender operaciones bancarias y congelar activos de las personas incluidas en la lista de bloqueo.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo que no tenía conocimiento puntual sobre el caso y pidió que la UIF informe si hubo alguna acción de este tipo.

🚨🚨🚨La UIF ordenó el bloqueo inmediato de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.



La notificación también alcanza al senador Enrique Inzunza y a otros nueve señalados por Estados Unidos. pic.twitter.com/pZPhlJY1NE — Fernanda Familiar (@qtf) May 15, 2026

“No tengo el conocimiento en particular de la UIF, la UIF es un área que es técnica, digamos, entonces si encuentra alguna irregularidad, procede, entonces, que pueda informar en su momento”, señaló la mandataria, de acuerdo con lo reportado por EMEEQUIS.

La información surge en medio de las acusaciones presentadas en EU contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

El bloqueo habría sido notificado a bancos mediante la CNBV

Según los reportes, la UIF habría enviado una notificación formal a instituciones financieras para bloquear cuentas vinculadas con Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros implicados en las acusaciones de EU.

La medida fue incorporada al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, conocido como SITI PLD/FT, una plataforma usada para alertar a bancos y entidades financieras sobre personas sujetas a bloqueo.

A partir de esa notificación, las instituciones financieras cuentan con un plazo de 10 días hábiles para suspender operaciones y cancelar relaciones comerciales con las personas incluidas.

Aunque algunos reportes señalaron que también fueron congeladas cuentas de hijos de Rocha Moya, otras versiones apuntan a que solo uno de ellos habría sido incluido en la medida.

🚨 “No tengo mayor conocimiento”, respondió Claudia Sheinbaum sobre la notificación de la UIF a bancos para congelar cuentas de Rubén Rocha Moya y sus hijos.



¿Qué opinan de esto? pic.twitter.com/G9hCh5CirR — Fernanda Familiar (@qtf) May 15, 2026

El Economista reportó que, además de los señalados por autoridades de EU, también fue incluido Rubén Rocha Ruiz, hijo del gobernador con licencia de Sinaloa. El mismo medio indicó que, hasta el cierre de su edición, la Secretaría de Hacienda no había emitido una postura oficial sobre las acciones de la UIF.

Sheinbaum dice que la UIF debe aclarar el caso

Claudia Sheinbaum sostuvo que la UIF actúa como un área técnica y que, si detecta alguna irregularidad, puede proceder conforme a sus atribuciones.

La presidenta no confirmó directamente el congelamiento de cuentas, pero dijo que pedirá información para aclarar si la medida fue aplicada.

El caso ocurre mientras autoridades estadounidenses han solicitado órdenes de captura con fines de extradición contra los señalados, dentro de una investigación que apunta a una presunta red de protección política, financiera y policial relacionada con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

En días recientes, Sheinbaum también ha insistido en que EU debe entregar pruebas suficientes contra Rocha Moya y los demás señalados para que México pueda actuar conforme a su marco legal.

El posible bloqueo de cuentas abre un nuevo frente para Rocha Moya e Inzunza Cázarez: mientras la presidenta pide pruebas a EU, la UIF tendría que explicar si ya activó medidas financieras contra los involucrados.