Detienen en Arizona a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa acusado por EU

Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido por autoridades de Estados Unidos en Arizona el pasado lunes 11 de mayo, de acuerdo con lo reportado por el periodista Carlos Loret de Mola.

Mérida Sánchez habría sido trasladado a Nueva York, donde fue requerido por autoridades estadounidenses. Este viernes tendrá su primera audiencia.

Según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, el exfuncionario sinaloense se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York.

La detención ocurre días después de que un juez federal en Michoacán concedió una suspensión a Mérida Sánchez para frenar su detención y eventual extradición a Estados Unidos, según reportes publicados el 7 de mayo.

De Sinaloa a Nueva York: lo que se sabe de la detención

Gerardo Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.

🚨🚨🚨 Estados Unidos detuvo a Gerardo Mérida, general en retiro y exsecretario de Seguridad de Sinaloa.



La detención ocurrió en Arizona el lunes 11 de mayo, según confirmó el Servicio de Marshals de Estados Unidos.



Mérida fue trasladado a Nueva York, donde el martes tendrá su… pic.twitter.com/cDR8x160fS — Fernanda Familiar (@qtf) May 15, 2026

Su salida ocurrió tres meses después de que estalló la guerra entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” en Sinaloa.

Antes de ocupar ese cargo, Mérida Sánchez también fue comandante de la 21 Zona Militar, en Michoacán, y director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.

La detención del general en retiro se suma al expediente abierto en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, en el que también aparecen nombres como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena.

La acusación de EU contra Mérida Sánchez

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Gerardo Mérida Sánchez de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De acuerdo con la acusación estadounidense, Mérida Sánchez habría recibido 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de “Los Chapitos” a cambio de no interferir en sus operaciones de tráfico de drogas.

La acusación también sostiene que el exsecretario de Seguridad habría entregado información sobre redadas en laboratorios clandestinos para que los criminales pudieran mover droga antes de los operativos.

El expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluye a Mérida Sánchez entre los señalados por presunta participación en una red vinculada con tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con armas.

En caso de ser declarado culpable, enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.

El caso toma mayor fuerza por el momento político y judicial que atraviesa Sinaloa: mientras Rocha Moya pidió licencia tras las acusaciones de Estados Unidos, ahora uno de sus exfuncionarios de seguridad ya fue detenido en territorio estadounidense y llevado a Nueva York.