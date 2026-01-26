Un ataque armado registrado la tarde de este domingo en la comunidad de Salamanca dejó al menos 11 personas fallecidas y 12 más heridas, luego de que un comando irrumpió en el campo de futbol Cabañas, en Loma de Flores, donde decenas de personas convivían.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados arribaron en varios vehículos minutos antes de las seis de la tarde y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

El ataque ocurrió durante un partido de futbol

En el campo Cabañas se había disputado este domingo 25 de enero el primer partido de la final de la Liga Premiere Loma de Flores, lo que concentró a familias y asistentes en las canchas horas antes del ataque.

Vecinos del lugar relataron que durante la agresión se escucharon más de 100 disparos, lo que provocó pánico. Tras los hechos, personas comenzaron a llegar al sitio para buscar a sus familiares.

En un primer reporte se habló de siete personas muertas y cinco heridas; sin embargo, conforme avanzó la atención de la emergencia, la cifra de víctimas aumentó.

Fue hasta las ocho de la noche cuando el gobierno municipal confirmó que 10 personas murieron en el lugar y una más falleció mientras recibía atención médica. Además, 12 personas permanecen hospitalizadas.

Heridos fueron trasladados a Irapuato

Loma de Flores colinda con Irapuato, por lo que la mayoría de las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de ese municipio, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio, acordonaron la zona y montaron un operativo en los límites con Irapuato. Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con el ataque.

Gobierno municipal condena los hechos

El gobierno municipal de Salamanca, encabezado por el morenista César Prieto Gallardo, emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente la violencia registrada en los últimos días tanto en el municipio como en el estado.

En el boletín se recordó que Salamanca ha concentrado hechos de alto impacto recientes, como el asesinato de cinco hombres y la privación ilegal de la libertad de otra persona el sábado, así como el hallazgo de bolsas negras con cuerpos desmembrados en la entrada de la comunidad Vicente de Flores.

“El Gobierno Municipal de Salamanca expresa su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad”, señaló el comunicado.