Martha Herrera recibe galardón Mujer que Inspira 2026 por su liderazgo en política e inclusión

Martha Herrera, coordinadora operativa municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey, recibió el galardón “Mujer que Inspira 2026” en la categoría de Política, consolidándose como una de las figuras más relevantes en la agenda de igualdad e inclusión en el país.

El reconocimiento, entregado por la Red de Mujeres Empresarias de la República Mexicana, destaca su capacidad de liderazgo, su incidencia en políticas de género y su trayectoria tanto en el sector público como en la iniciativa privada.

Una voz firme por la participación de las mujeres

Durante la ceremonia en Tlaxcala, Herrera lanzó un mensaje claro: México necesita más mujeres en los espacios donde se toman decisiones.

Su postura no se limita al discurso. A lo largo de su carrera, ha impulsado programas sociales, reducción de pobreza y acciones concretas desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, colocando a las personas en el centro de las políticas públicas.

Herrera enfatizó que este reconocimiento trasciende lo personal y representa el trabajo colectivo de quienes buscan un país más justo, donde las oportunidades no dependan del género ni del contexto.

El galardón también reconoce a otras mujeres que están transformando sus comunidades, en un esfuerzo por visibilizar liderazgos que hoy están redefiniendo el rumbo social y político de México.