La Copa Mundial de Clavados 2026, programada del 5 al 8 de marzo en el Complejo Panamericano de Clavados en Zapopan, fue cancelada de último momento debido a la situación de inseguridad registrada en Jalisco.

World Aquatics confirmó la decisión mediante un comunicado oficial en el que señaló que la determinación se tomó tras una evaluación de riesgos.

“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026”, informó el organismo.

El comunicado agrega que la medida responde a una revisión exhaustiva del contexto de seguridad pública en la zona y a restricciones de viaje emitidas por embajadas internacionales.

“Esta decisión surge tras las restricciones de viaje emitidas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las precauciones de viaje… La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad fundamental para World Aquatics”.

La cancelación elimina la posibilidad de que Guadalajara albergue por segundo año consecutivo esta competencia internacional, que forma parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para la clasificación a la ronda final en Beijing, prevista para mayo, únicamente se considerará la primera parada realizada en Montreal.

La suspensión de este evento se suma a otras cancelaciones deportivas en Guadalajara tras los hechos de violencia ocurridos el fin de semana en Jalisco, entre ellas partidos de softbol, encuentros de futbol y series de baloncesto.