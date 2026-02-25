El Gabinete de Seguridad de México sostuvo este miércoles una reunión con Ronald Johnson, embajador de EU en México, y Sara Carter, zar antidrogas de EU, para dialogar sobre la colaboración bilateral en materia de seguridad.

A través de sus canales oficiales, el gabinete calificó el encuentro como “muy productivo” y aseguró que se reafirmó el compromiso entre ambas naciones en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua.

En la reunión participaron el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina; Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la SRE, además de integrantes de la delegación estadounidense.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein tuvimos una reunión de alto nivel muy productiva con el Embajador Ronald Johnson @USAmbMex y @SaraCarterDC, directora de @ONDCP, donde reafirmamos el compromiso de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones, en un… pic.twitter.com/oGA2MFvJ2M — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 25, 2026

Johnson también se reunió con Sheinbaum

Dos días después del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el embajador Ronald Johnson acudió a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

EU reconoció a México por la caída del líder del CJNG, sobre quien el Departamento de Estado mantenía una recompensa vigente de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El pasado 23 de febrero, Johnson publicó mensajes en X en los que felicitó al gobierno mexicano por la operación. Destacó el “valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación” y calificó el operativo como “un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más violentas que afectan a ambos países”.

El embajador subrayó que EU mantiene su respaldo a México como “socio soberano” en la lucha contra el narcotráfico y reiteró la importancia de que los responsables rindan cuentas ante la justicia, en el marco de la cooperación bilateral.