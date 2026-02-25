El Gabinete de Seguridad de México sostuvo este miércoles una reunión con Ronald Johnson, embajador de EU en México, y Sara Carter, zar antidrogas de EU, para dialogar sobre la colaboración bilateral en materia de seguridad.
A través de sus canales oficiales, el gabinete calificó el encuentro como “muy productivo” y aseguró que se reafirmó el compromiso entre ambas naciones en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua.
En la reunión participaron el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina; Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la SRE, además de integrantes de la delegación estadounidense.
Johnson también se reunió con Sheinbaum
Dos días después del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el embajador Ronald Johnson acudió a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
EU reconoció a México por la caída del líder del CJNG, sobre quien el Departamento de Estado mantenía una recompensa vigente de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.
El pasado 23 de febrero, Johnson publicó mensajes en X en los que felicitó al gobierno mexicano por la operación. Destacó el “valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación” y calificó el operativo como “un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más violentas que afectan a ambos países”.
El embajador subrayó que EU mantiene su respaldo a México como “socio soberano” en la lucha contra el narcotráfico y reiteró la importancia de que los responsables rindan cuentas ante la justicia, en el marco de la cooperación bilateral.