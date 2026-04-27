Localizan sin vida al último minero atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa

Después de 33 días de búsqueda ininterrumpida, fue localizado sin vida Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años y originario de Zimapán, Hidalgo, el último trabajador que permanecía atrapado tras el accidente ocurrido en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa. Con este hallazgo concluye una de las labores de rescate más prolongadas de las últimas semanas, marcada por la esperanza de encontrar con vida al último de los mineros que quedaron sepultados desde el 25 de marzo.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este lunes, luego de 783 horas de operaciones continuas en el yacimiento. Tras ubicar el cuerpo, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para activar los protocolos de recuperación, mientras equipos especializados y personal ministerial preparaban el ascenso a la superficie conforme a los procedimientos técnico jurídicos correspondientes.

El rescate movilizó a casi 400 elementos

Las tareas de localización fueron sostenidas por 389 elementos de distintas instituciones federales y estatales. En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades del gobierno de Sinaloa, además de personal técnico vinculado a la propia mina.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Localizan sin vida al cuarto y último minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa, tras 33 días de labores



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Las autoridades federales señalaron que, tras el hallazgo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, se mantendrá el acompañamiento a su familia durante este proceso. También indicaron que la atención directa sigue bajo supervisión de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

El accidente ocurrió tras la falla de una presa de jales

El siniestro en la mina Santa Fe ocurrió la tarde del 25 de marzo, luego de la falla de una presa de jales, estructura utilizada para almacenar agua y residuos mineros. El colapso sorprendió a 25 trabajadores. Veintiuno lograron salir de inmediato, pero cuatro quedaron atrapados entre los escombros.

Uno de los datos que más llamó la atención del caso fue el tiempo que tardó en emitirse el reporte oficial a las autoridades. Aunque el accidente ocurrió el 25 de marzo, la notificación formal se realizó hasta las 14:20 horas del 26 de marzo. A partir de entonces comenzó el despliegue de rescate que, durante más de un mes, mantuvo a cuerpos de emergencia, fuerzas armadas y equipos técnicos trabajando en la zona.

Con la localización del último minero atrapado, cierra la etapa más urgente del operativo, pero queda abierta una herida profunda para las familias y una pregunta inevitable sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente y la respuesta que siguió después.