El Instituto Nacional Electoral confirmó un contagio “aislado” de sarampión dentro de sus instalaciones y anunció que parte de su personal trabajará bajo modalidad de home office durante los próximos cinco días como medida preventiva.

La decisión se da en medio del brote de sarampión que se registra en el país. El organismo explicó que el objetivo es reducir riesgos de transmisión dentro de sus centros de trabajo.

¿Quiénes trabajarán desde casa?

De acuerdo con el Instituto, únicamente acudirá de manera presencial el personal cuyas funciones requieran estrictamente estar en las instalaciones. El resto realizará sus actividades de forma remota durante cinco días.

El INE aclaró que hasta el momento no se han registrado nuevos casos dentro de sus oficinas.

Algunas áreas implementarán home office.



Medidas sanitarias y vacunación

Además del trabajo remoto, el organismo implementó diversas acciones preventivas. Entre ellas, una jornada interna de vacunación programada para el día 19 en el complejo de Tlalpan, dirigida a personas de 49 años o menos que necesiten completar o reforzar su esquema.

También se realizará un censo y monitoreo preventivo para detectar síntomas en distintas áreas, canalización inmediata de casos sospechosos a valoración médica, uso obligatorio de gel antibacterial en accesos y refuerzo del uso de cubrebocas en espacios cerrados.

El INE informó que evitará aglomeraciones, promoverá mayor ventilación en oficinas y continuará con campañas de vacunación en estados considerados de mayor riesgo, como Chihuahua y Jalisco.

Un virus altamente contagioso

El organismo recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. En personas no vacunadas, su tasa de transmisión puede alcanzar entre 90% y 95%, y una persona infectada puede contagiar a múltiples personas susceptibles.

Las medidas adoptadas, subrayó el Instituto, son de carácter estrictamente preventivo y buscan garantizar la salud y seguridad del personal conforme a lo establecido en la Constitución.