La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para reducir las pensiones millonarias que actualmente reciben exdirectivos y exfuncionarios de altos mandos del gobierno federal.

La propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones de exfuncionarios de confianza no podrán exceder el 50% del salario de la titular del Ejecutivo. Actualmente, el límite era no superar el sueldo presidencial, que asciende a 2.7 millones de pesos anuales.

“Es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas, a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular del Ejecutivo Federal”, detalló.

“Pensiones sin privilegios”

Sheinbaum precisó que la medida no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con contratos colectivos.

“Quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos. Ahí no, porque esos son sus contratos con negociaciones históricas. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos que a la fecha, con recursos públicos, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas, altísimas pensiones”, subrayó.

La presidenta estimó que la reforma permitiría un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos.

“Imagínense por 20 años estar recibiendo un millón de pesos mensuales. Son alrededor de 5 mil millones de pesos los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar”, afirmó.

La iniciativa será enviada el próximo lunes a la Cámara de Senadores para su discusión.

Alcance de la reforma

La consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, explicó que la reforma aplicará a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo, bajo principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera.

“La presidenta enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Estamos hablando de pensiones sin privilegios”, sostuvo.

Sheinbaum aclaró que la medida no aplicará a exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No, porque no quedó incluido en la primera reforma al Poder Judicial. En los actuales ministros su pensión es la de ISSSTE, la de ahorita. Los anteriores no quedó incluido en la reforma al Poder Judicial”, explicó.

Además, adelantó que en una futura reforma electoral se planteará que los consejeros electorales no perciban ingresos superiores al de la presidenta.

Al referirse a su caso personal, indicó que renunció a su plaza académica en la Universidad Nacional Autónoma de México al asumir la Presidencia y que, al concluir su encargo, su jubilación sería conforme al ISSSTE y cercana a 30 mil pesos mensuales, de acuerdo con su antigüedad.