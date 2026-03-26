La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación parcial del Plan B de la reforma electoral, aunque criticó que no avanzara la propuesta para realizar la revocación de mandato en 2027.

Desde Palacio Nacional, afirmó que lo más importante sí fue aprobado: el recorte a privilegios dentro del sistema electoral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que salieron adelante medidas como el recorte presupuestal al Senado, la reducción de sindicaturas y regidurías, así como la disminución de remuneraciones para consejeros, magistrados y funcionarios electorales.

“Se aprobó el plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios y es la parte que más nos importaba porque es que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle el seguro de gastos mayores a los consejeros o consejeras del INE, salas superiores, Oples, que los impuesto de la gente no se vayan a pagarles bonos especiales a consejeros y ganen máximo lo que gana la presidenta. Esos ahorros van a ser estimados a salud, educación, programas de bienestar”, dijo Sheinbaum.

Sheinbaum cuestiona el rechazo a la revocación

Sobre la revocación de mandato, la presidenta sostuvo que no había razones suficientes para frenar ese punto de la reforma.

🔴 Esto dijo Sheinbaum sobre la exclusión de la revocación de mandato en el Plan B que fue aprobado en el Senado.#noticias #NoticiasMéxico #Planb pic.twitter.com/UxkrlEQBwa — El Comentario del Día (@ComentarioDd) March 26, 2026

“Otro tema era la revocación de mandato, esa parte no fue aprobada, desde mi perspectiva probablemente los partidos tenían temor de que la presidenta vaya en la boleta y no haciendo campaña fueran a tener unos partidos más votos que otros, aunque realidad no tiene razón. Una cosa es la revocación y otra cosa es la votación para diputados, senadores”, explicó.

Sheinbaum aseguró además que, durante la discusión legislativa, no escuchó argumentos de fondo para rechazar esa propuesta.

“No había uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no pudiera hacerse en el 2027”, sostuvo.

La mandataria insistió en que, pese a ese revés, el núcleo de la reforma sí avanzó.

“Se aprobó lo principal que es disminuir privilegios que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado lo de la revocación de mandato, pero bueno así lo decidieron. El Partido del Trabajo votó en contra, pero también todos los otros partidos”, puntualizó.

Sobre la alianza con el Partido del Trabajo, Sheinbaum dijo que esa decisión corresponderá a Morena.

Aun así, señaló que en la alianza legislativa han logrado avances en temas como la reforma al Poder Judicial, la Guardia Nacional y la reforma energética. También afirmó que será la población quien termine por juzgar.