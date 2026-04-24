Fiscalía de CDMX vincula a proceso a presunta líder de MetaXchange; van más de 120 denuncias por fraude

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a Nazaret “N”, señalada como presunta líder de MetaXchange, empresa investigada por un esquema fraudulento que ya suma más de 120 denuncias y un daño económico superior a 150 millones de pesos. El caso apunta a una operación que ofrecía rendimientos mensuales de hasta 15 por ciento y que, de acuerdo con la autoridad, funcionaba con dinero de nuevas víctimas para pagar a inversionistas anteriores.

La investigación sostiene que la empresa utilizó contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar legalidad y generar confianza entre las personas afectadas. Sin embargo, las indagatorias de la Fiscalía capitalina concluyen que ese mecanismo encaja en un esquema tipo Ponzi o piramidal, en el que la entrada constante de nuevos recursos permite sostener temporalmente la operación hasta que el sistema colapsa.

Así operaba presuntamente el fraude de MetaXchange

De acuerdo con la carpeta de investigación, Nazaret “N” habría sido una pieza central en la conducción de la estructura. La Fiscalía capitalina también identifica a Patrik “N” como presunto responsable del manejo de recursos y cuentas bancarias, mientras que Mariana “N” habría estado a cargo del contacto y seguimiento con las personas inversionistas.

La detención de Nazaret “N” ocurrió el pasado 17 de abril, durante un cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Después, un juez determinó vincularla a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En este mismo expediente, Patrik “N” ya se encontraba bajo prisión preventiva. Mariana “N”, por su parte, llevaba el proceso en libertad bajo medidas cautelares, hasta que fue detenida posteriormente en el contexto de nuevas acciones ministeriales relacionadas con el caso.

Fiscalía ejecuta más órdenes de aprehensión

Como parte de la estrategia para desarticular por completo la red, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que ejecutó nuevas órdenes de aprehensión contra las mismas personas imputadas en otros expedientes vinculados con MetaXchange. Entre el 19 y el 23 de abril, agentes ministeriales cumplimentaron tres órdenes adicionales contra Nazaret “N” y una más contra Patrik “N”, ambos ya recluidos.

En tanto, Mariana “N” fue detenida el 22 de abril cuando acudió al Reclusorio Preventivo Varonil Sur para cumplir con sus obligaciones procesales. La Fiscalía capitalina sostuvo que las investigaciones seguirán abiertas para ubicar a más posibles involucrados y avanzar en la reparación del daño a las víctimas.

El caso MetaXchange sigue creciendo no solo por el número de denuncias, sino por la magnitud del presunto fraude. Lo que comenzó como una promesa de rendimientos extraordinarios terminó convertido en un expediente penal que exhibe cómo una estructura presentada como inversión confiable habría operado, en realidad, como una maquinaria para captar dinero y sostenerse con el patrimonio de quienes seguían entrando.