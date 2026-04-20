Detienen a CEO de MetaXchange Capital por presunto fraude piramidal de más de 2 mil mdp

Nazaret Rodríguez Jiménez, directora ejecutiva de MetaXchange Capital, fue detenida en la Ciudad de México por su presunta participación en un esquema de fraude financiero que habría dejado pérdidas por más de 2 mil millones de pesos. La captura fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que la ubica como una de las figuras centrales de la estructura señalada por cientos de inversionistas.

De acuerdo con los reportes del caso, la detención ocurrió la noche del viernes 17 de abril en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Después fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Así operaba el esquema que terminó por reventar

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, explicó que MetaXchange Capital ofrecía inversiones con rendimientos elevados y se presentaba con contratos, oficinas físicas y cuentas bancarias, lo que daba una apariencia de formalidad. En una primera etapa, varios clientes sí recibieron pagos, pero después el dinero dejó de fluir. La investigación sostiene que esos rendimientos salían de aportaciones hechas por nuevas víctimas, un patrón que encaja con un esquema tipo Ponzi o piramidal.

El caso se volvió público con más fuerza cuando la actriz Sandra Echeverría denunció que también había sido víctima. La actriz aseguró que, como otras personas inversionistas, llevaba más de 18 meses sin recibir utilidades ni recuperar su capital. Las autoridades reportan ya más de 200 denuncias formales vinculadas con la empresa.

El golpe judicial llega después de meses de señales de alarma

La propia Fiscalía capitalina ha dicho que el seguimiento del dinero, la revisión de la estructura financiera y el análisis de distintos eventos permitieron conectar los casos bajo un mismo patrón. Como parte del avance judicial, otra persona ya se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva, mientras una más enfrenta el proceso con medidas cautelares.

Más allá del arresto, el caso MetaXchange exhibe otra vez la facilidad con la que una supuesta oportunidad de inversión puede disfrazarse de empresa seria mientras miles de personas entregan su patrimonio confiando en promesas imposibles. Ya en marzo, especialistas advertían que el crecimiento de plataformas y páginas que aparentan legalidad estaba elevando el riesgo de fraudes de este tipo, justo en un entorno donde la ambición por rendimientos rápidos se convierte en el gancho perfecto.