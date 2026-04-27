Exhiben contrato millonario de Giovani Dos Santos con Pemex

Giovani Dos Santos volvió a aparecer en la conversación pública por una razón muy distinta al futbol. Una investigación de Latinus reveló que Procura de México, empresa de la que el exjugador es socio desde 2023, recibió de Pemex un contrato por 13.7 millones de dólares, equivalentes a 238 millones 107 mil 370 pesos, para el suministro de productos químicos.

El dato que más ruido provocó no fue solo el monto. También el perfil de la empresa. De acuerdo con el reportaje, Procura de México no tiene dentro de su objeto social actividades centrales para la operación petrolera, como la comercialización de hidrocarburos o derivados químicos. Aun así, obtuvo el acuerdo durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Según los registros citados en la investigación, la firma fue fundada en 2005 en Tabasco y contempla giros tan dispares como la venta de leche, artículos de limpieza y la construcción de hoteles. Con ese historial empresarial, la adjudicación de un contrato de este tamaño con Pemex abrió cuestionamientos sobre la ruta que siguió la empresa para entrar a un negocio de esa magnitud.

Una empresa con giros ajenos al sector petrolero

El contrato contempla el suministro de productos químicos bajo la marca Tati, también vinculada a Giovani Dos Santos. Entre los insumos incluidos aparecen separadores de crudo y agua, resinas, retardantes de fuego y desinfectantes. La entrega, según el reportaje, fue programada entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

La investigación sostiene que el tamaño del acuerdo contrasta con el perfil formal de la empresa. Procura de México aparece en registros con actividades muy alejadas del negocio petrolero, lo que vuelve más delicada la pregunta sobre por qué una firma con ese objeto social terminó convertida en proveedora de Pemex para productos químicos.

#LatinusInvestiga. De futbolista a contratista millonario de Pemex: exseleccionado gana contrato con empresa sin experiencia en el sector. #Latinus #InformaciónParaTi pic.twitter.com/4mhUyIH8RD — Latinus (@latinus_us) April 26, 2026

Además del contrato con la petrolera, el sitio web de la empresa presume relaciones comerciales con otras entidades públicas, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Tabasco.

El contrato llegó después de su entrada como socio

De acuerdo con Latinus, Giovani Dos Santos se integró como socio de Procura de México en septiembre de 2023. Ese movimiento quedó asentado en la notaría de Ángel Mario Balcázar Martínez, exfuncionario de seguridad en el gobierno estatal encabezado por Adán Augusto López Hernández.

La investigación también subraya un dato político que ha llamado la atención. Dos meses después de entrar a la empresa, el exfutbolista difundió en redes sociales un video en el que expresó su respaldo a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. El reportaje coloca ese hecho dentro del contexto en el que más tarde se concretó el contrato con Pemex.

En los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dos Santos aparece también como propietario de la marca Tati desde agosto de 2023, junto con su socio Antonio Fatford Tool. Este último, según la investigación, tuvo paso por la administración pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ocupó un cargo en el Consejo de Seguridad Pública de Michoacán.

Latinus añade otro elemento al mapa de relaciones alrededor del caso: Giovani Dos Santos fue visto en oficinas de David Alipimenna, exdirector de Cenagas. Con ello, la historia dejó de ser solo la de un exfutbolista metido en negocios. Lo que hoy queda expuesto es un contrato multimillonario con Pemex otorgado a una empresa pequeña, con un objeto social ajeno al sector y con conexiones políticas que ya levantaron sospechas.