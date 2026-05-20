EU sanciona a red mexicana ligada al fentanilo y lavado para el Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU sancionó a más de una docena de mexicanos señalados por formar parte de una red criminal vinculada con tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

La medida ocurre en medio de una nueva presión de autoridades estadounidenses contra personas presuntamente ligadas a la organización criminal, especialmente después de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve funcionarios señalados por supuestamente proteger a la facción de Los Chapitos.

También llega mientras Ovidio y Joaquín Guzmán López colaboran con autoridades de EU en busca de beneficios dentro de sus procesos judiciales, un factor que ha coincidido con nuevas acusaciones y sanciones contra redes relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

La red de criptomonedas ligada a Los Chapitos

Entre los sancionados aparece Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como líder de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades de narcotráfico mediante criptomonedas.

De acuerdo con los señalamientos, Ojeda Avilés habría coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en EU, producto de la venta de drogas, para después convertirlo en criptomonedas y transferirlo a integrantes del cártel en México.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan con Los Chapitos y señalan que asumió un papel central en el lavado de dinero tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, ocurrido en febrero de 2025.

Ojeda Avilés también estaría relacionado con el envío de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia EU, mediante una red integrada por proveedores de droga en México y mensajeros encargados de recolectar dinero en territorio estadounidense.

🚨 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red ligada al Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y lavado de dinero.



La medida alcanza a más de una docena de personas y empresas vinculadas con dos estructuras financieras del grupo criminal.



Entre los… pic.twitter.com/oMgPv7lDDg — Fernanda Familiar (@qtf) May 20, 2026

Los otros sancionados por tráfico y lavado

En la lista también aparece Jesús González Peñuelas, señalado por encabezar una red de tráfico de drogas ilícitas hacia EU y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Actualmente se encuentra prófugo.

Otro de los nombres es Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como colaborador de Ojeda Avilés y señalado como intermediario financiero de la red, encargado de gestionar transferencias masivas mediante direcciones de criptomonedas.

También fue incluido Rodrigo Alarcón Palomares, señalado como socio de Ojeda Avilés y facilitador de retiros de dinero en EU. Cuenta con una acusación en Colorado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas y fue detenido en México en octubre de 2023.

La OFAC también sancionó a Alfredo Orozco Romero, empresario señalado como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Además, lo vinculan con la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y con el restaurante Gorditas Chiwas, en Chihuahua, a través de Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como testaferros.

Las sanciones alcanzan además una segunda red encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, identificado como responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en EU desde 2007, así como distribuidor de cocaína y fentanilo.

González Peñuelas ya había sido acusado en tribunales estadounidenses por cargos de narcotráfico internacional. En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su detención.

Con estas sanciones, EU vuelve a apuntar contra las estructuras financieras del Cártel de Sinaloa, especialmente aquellas que mezclan tráfico de fentanilo, lavado de dinero, criptomonedas y operadores ligados a Los Chapitos.