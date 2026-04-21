Trump presume barco interceptado rumbo a Irán: “Llevaba un regalo de China”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses interceptaron un barco que llevaba un supuesto “regalo” de China para Irán, en un nuevo episodio de tensión que vuelve a cruzar a Washington, Teherán y Beijing. La declaración ocurrió después de que el Pentágono informara el abordaje del buque M/T Tifani en el océano Índico, una embarcación que ya había sido sancionada por su presunto vínculo con operaciones de contrabando de crudo iraní.

Trump hizo la declaración en una entrevista con CNBC, donde dijo que el barco transportaba algo que “no era muy agradable” y sugirió que provenía de China. También afirmó que la situación lo sorprendió, porque días antes había dicho que existía un entendimiento con Xi Jinping, presidente de China, para evitar envíos de armas chinas a Irán.

El Pentágono confirma el abordaje del Tifani

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que realizó una “interdicción marítima de derecho de visita” y abordó el M/T Tifani sin incidentes. De acuerdo con reportes citados por AP, el barco navegaba en la zona de la Bahía de Bengala y era descrito por el Pentágono como una embarcación “sin nacionalidad”, aunque registros marítimos la identifican con bandera de Botsuana.

La operación forma parte de la ofensiva marítima de Washington para frenar embarcaciones vinculadas con Irán o sospechosas de trasladar petróleo, armas, metales, componentes electrónicos u otros suministros que puedan fortalecer al gobierno iraní. El mensaje oficial de Estados Unidos ha sido tajante: las aguas internacionales no serán refugio para buques sancionados.

La tensión crece entre bloqueo, tregua y negociación

La intercepción ocurre en un momento especialmente delicado. El abordaje del Tifani fue reportado horas antes del vencimiento de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, mientras seguían abiertas versiones sobre intentos de mediación de Pakistán para facilitar conversaciones entre ambos gobiernos.

Lo que todavía no queda claro es qué llevaba realmente el barco. Trump habló de un “regalo” chino para Irán, pero no presentó pruebas públicas ni detalló si se trataba de armamento, tecnología o algún otro tipo de suministro. Esa ambigüedad alimenta el ruido político, porque la acusación toca al mismo tiempo dos frentes explosivos para Washington: el conflicto con Irán y la rivalidad estratégica con China.

Más allá del tono provocador de Trump, el hecho concreto es que Estados Unidos endureció su persecución marítima contra cualquier embarcación que considere útil para Irán. Y cuando la Casa Blanca mete a China en la ecuación, el mensaje deja de ser solo militar: también es una advertencia geopolítica con alcance mucho mayor.