Trump postea imagen de IA con Jesús tras polémica: «a la izquierda radical no le gustará»

Donald Trump volvió a provocar polémica con una publicación de contenido religioso. El presidente de Estados Unidos compartió en su cuenta de Truth Social una imagen en la que aparece abrazado por Jesús, acompañada de un mensaje en el que anticipó que “a los lunáticos de la izquierda radical” no les gustaría, aunque a él le parecía “muy bonita”.

La imagen había sido publicada originalmente por una cuenta de X llamada “Irish for Trump”, junto con un texto que decía: “Nunca he sido un hombre muy religioso… pero, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños saliendo a la luz… ¿no parece que Dios podría estar jugando su carta de Trump?”. Después, Trump retomó una captura de pantalla de ese tuit y la publicó en su propia red social con su comentario.

La nueva publicación no apareció aislada. Llegó apenas unos días después de otro escándalo similar, cuando Trump compartió otra imagen en la que se mostraba como Jesucristo mientras curaba a un enfermo. Aquella vez, las reacciones fueron inmediatas y el presidente estadounidense terminó en el centro de críticas por el uso de símbolos religiosos en su comunicación pública.

La nueva imagen llega después de otra publicación por la que fue tachado de blasfemo

Apenas el domingo, Trump ya había generado indignación por otra imagen de IA con contenido religioso. En esa publicación aparecía representado como Jesucristo curando a un enfermo, lo que desató una fuerte oleada de críticas. Ante la reacción, el mandatario aseguró que no había intentado mostrarse como Jesús, sino que creyó que la imagen representaba a un médico.

Según su explicación, la túnica blanca y la capa roja debían entenderse como una alusión a la Cruz Roja. Aun así, la publicación fue duramente cuestionada y Trump fue señalado incluso como “blasfemo”. Finalmente, decidió borrarla, pero el episodio no cerró ahí.

La nueva imagen, ahora con Jesús abrazándolo, reactivó la misma discusión en torno a los límites de su discurso público y a su insistencia en colocarse dentro de un imaginario religioso que genera rechazo incluso entre sectores que antes lo respaldaban.

El choque con el papa León XIV agrava el escándalo

La controversia por las imágenes se sumó además al conflicto que Trump abrió con el papa León XIV. El presidente estadounidense criticó al Pontífice y lo llamó “débil” en política exterior, luego de que el papa condenara la guerra en Irán.

La respuesta de León XIV fue directa. El Pontífice dijo que no le tenía miedo a la administración Trump y sostuvo que seguiría abogando “por la paz”. También remató con una frase de fuerte carga simbólica: “Bienaventurados los constructores de paz”.

Lejos de bajar el tono, Trump se negó a disculparse por sus dichos contra el papa y la noche del martes volvió a arremeter contra él en Truth Social. “¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42 mil manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”, escribió.