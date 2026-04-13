Trump publica imagen donde aparece como un Jesucristo y la baja tras críticas

Donald Trump volvió a desatar controversia en redes sociales después de publicar en Truth Social una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial en la que se le ve convertido en una especie de Jesucristo sanador. En la escena aparece vestido de blanco, inclinado sobre un hombre recostado en una cama, mientras a su alrededor se observan personas rezando, personal médico, militares y distintos símbolos de Estados Unidos. Horas más tarde, la publicación fue eliminada de su cuenta.

La imagen no apareció en un vacío. Fue subida poco después de que el propio presidente estadounidense lanzara una nueva ofensiva verbal contra el papa León XIV, a quien acusó de ser “débil frente al crimen” y “terrible en política exterior”. En ese mismo arranque nocturno de publicaciones, Trump también compartió otras imágenes llamativas, entre ellas una de uno de sus hoteles con su marca colocado sobre la Luna, también con apariencia de haber sido creada con inteligencia artificial.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 12 Apr 21:49 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍ pic.twitter.com/uWUoEG1bSQ — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 13, 2026

La publicación llegó en medio de ataques contra el papa León XIV

El choque con el pontífice elevó todavía más el tono del episodio. De acuerdo con Reuters, Trump aseguró que, si él no estuviera en la Casa Blanca, León XIV no estaría en el Vaticano, una declaración que encendió todavía más las críticas en su contra. La imagen en la que aparece como una figura casi mesiánica fue vista por muchos usuarios como una nueva provocación, sobre todo por el contexto en el que fue publicada.

La reacción en redes no tardó. La publicación comenzó a circular entre críticas, burlas y señalamientos por el uso de una imagen religiosa en medio de un discurso cada vez más agresivo contra el jefe de la Iglesia católica. Después de esa oleada, el post fue retirado de Truth Social. Reuters confirmó que la imagen ya no estaba disponible en la cuenta del mandatario.

El episodio volvió a colocar a Trump en el centro de la conversación digital, no solo por el uso de inteligencia artificial para alimentar su narrativa visual, sino por el momento en que decidió hacerlo. Primero atacó al papa León XIV, luego difundió la imagen donde él mismo aparece como una figura de salvación, y poco después la borró cuando la polémica ya había estallado.