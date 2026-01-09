Donald Trump confirmó que recibirá la próxima semana en Washington a María Corina Machado, una de las figuras más visibles de la oposición venezolana, en medio de un escenario inédito tras la captura de Nicolás Maduro y el reordenamiento político que vive el país sudamericano.

El anuncio lo hizo el propio presidente de Estados Unidos durante una entrevista televisiva, donde reconoció que espera encontrarse con la dirigente opositora “en algún momento de la próxima semana”, sin precisar fecha ni formato del encuentro.

La posible reunión ocurre mientras Venezuela atraviesa un vacío de poder y se discute, bajo fuerte presión internacional, una eventual transición institucional.

Un anuncio que contradice mensajes previos

El anuncio sorprendió porque contrasta con declaraciones recientes del propio Trump, quien días atrás había puesto en duda el peso político de Machado dentro de Venezuela, al afirmar que no contaba con el respaldo suficiente para liderar el proceso de cambio.

Aun así, Trump confirmó ahora que está dispuesto a recibirla, lo que es leído por analistas como una señal política relevante en medio de la redefinición del escenario venezolano.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado si se tratará de una reunión formal ni cuál será su agenda.

El contexto tras la captura de Maduro

La eventual reunión se da después de la captura de Nicolás Maduro y del colapso del núcleo duro del chavismo, un hecho que dejó al país en una situación de transición aún indefinida.

Actualmente, Venezuela es administrada por una presidencia encargada mientras se discute una hoja de ruta institucional. En este contexto, Machado aparece como una interlocutora clave, al menos en el plano internacional, aunque su rol interno sigue siendo motivo de debate.

Elecciones no inmediatas y petróleo como prioridad

Trump también dejó claro que Venezuela no está en condiciones de celebrar elecciones en el corto plazo, debido al deterioro de sus instituciones y de su infraestructura básica.

En paralelo, volvió a colocar el petróleo en el centro de su estrategia hacia Caracas. Señaló que las ventas de crudo venezolano a Estados Unidos comenzarán de inmediato, con un primer envío estimado entre 30 y 50 millones de barriles, y que continuarán de forma indefinida.

Además, adelantó que se reunirá con ejecutivos de grandes petroleras para impulsar la reconstrucción del sector energético venezolano, una industria que fue clave para el país y que hoy opera muy por debajo de su capacidad histórica.