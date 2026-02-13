El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 13 de febrero su intención de visitar Venezuela. Aunque no dio una fecha concreta para el viaje, aseguró que la relación entre ambos países es “lo mejor posible”.

La declaración ocurre semanas después de la operación militar ordenada por su gobierno el pasado 3 de enero, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. La intervención fue considerada la más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega en Panamá en 1989.

Sin fecha y con tensión regional

Trump no detalló los motivos específicos de su posible visita ni los temas que abordaría en territorio venezolano. Tampoco confirmó si el viaje incluiría encuentros oficiales o anuncios diplomáticos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ordenar ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en México, Colombia y Venezuela, el mandatario respondió: “No se preocupen por eso”. La declaración llega después de que en diciembre pasado señalara que esa podría ser la siguiente fase de su estrategia contra los cárteles en el hemisferio occidental.