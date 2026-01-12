Sheinbaum descarta una acción militar de EU en México tras llamada con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno de Estados Unidos contemple una acción militar en territorio mexicano para combatir al crimen organizado, luego de la llamada telefónica que sostuvo con el presidente Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, que fue retrasada debido a la comunicación con el mandatario estadounidense, Sheinbaum explicó que la conversación se dio a raíz de declaraciones previas de Trump en las que planteaba una mayor participación de fuerzas de EU en temas de seguridad en México.

La presidenta señaló que, ante ese escenario, optó por el diálogo directo para evitar interpretaciones públicas y dejar claros los límites de la cooperación bilateral.

Diálogo directo y límites claros

Sheinbaum explicó que la llamada fue solicitada por su gobierno luego de que Trump hiciera referencia en varias ocasiones a un posible involucramiento mayor de fuerzas estadounidenses en la seguridad mexicana.

“Siempre es mejor buscar el diálogo que hacerlo solo a través de los medios. Hay un antecedente de trabajo conjunto y por eso solicitamos la llamada”, afirmó la mandataria.

Según detalló, durante la conversación reiteró que México no considera necesaria ninguna intervención militar extranjera y que la colaboración actual en materia de seguridad ya está funcionando bajo un esquema de coordinación y respeto a la soberanía.

“Él insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos, y nosotros siempre decimos que no es necesario. Somos muy claros en la defensa de la territorialidad y en que la colaboración que existe está funcionando”, subrayó.

Coordinación sin intervención militar

Cuestionada directamente sobre si la llamada descartó una acción militar de EU en México, Sheinbaum respondió de forma tajante que ese escenario quedó fuera de la conversación.

“Sí, quedó muy claro que hay colaboración y coordinación, y que seguimos trabajando en ese marco”, afirmó.

La presidenta añadió que, en caso de que surjan nuevas declaraciones o diferencias, su gobierno buscará nuevamente el diálogo directo para mantener la relación bilateral dentro de los canales diplomáticos.

Finalmente, hizo referencia a la comunicación previa sostenida entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el senador estadounidense Marco Rubio, como parte del mismo esfuerzo de coordinación entre ambos países en temas de seguridad, tráfico de drogas y armas.